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«Замучен комсомольцами». Страшная судьба настоятеля Соловков

Настоятель архангельского храма блаженной Ксении Петербургской священник Александр Дятлов вместе с семьей и единомышленниками совершил двухдневную экспедицию на урочище Волкозеро. Там в 1928 году были заживо сожжены преподобномученики архимандрит Вениамин (Кононов), последний дореволюционный настоятель Соловецкого монастыря, и иеромонах Никифор (Кучин).

Волкозеро находится в труднодоступном месте в 60 километрах от Архангельска в северо-восточном направлении.

«Мы отправились в путешествие на двух полноприводных внедорожниках ввосьмером — я, супруга, трое наших детей и друзья Сергей, Иоанн и Олег. В первый день экспедиции устроили палатки для ночлега, поплавали по озеру, а на второй день совершили у поклонного креста, установленного там пять лет назад, молебен и панихиду по всем, невинно пострадавшим на Волкозере и в окрестностях»,  — рассказал отец Александр Дятлов.

Напомним, что освещением подвига новомучеников, в том числе и последних соловецких монахов, занимался приснопамятный Николай Суханов, директор епархиального музея Новомучеников и исповедников земли Архангельской.

По словам Николая Васильевича, в 1930-х на Волкозере несколько лет жили в уединении последний настоятель Соловецкого монастыря архимандрит Вениамин (Кононов) и его келейник иеромонах Никифор (Кучин). «На соседнем Лодьмозере построили себе избушку иноки Алипий и Гедеон. По речке Колозьме "сели" еще несколько монахов. Кроме того, на Лодьмозеро, Тельдозеро и озеро Боброво под конвоем были приведены соловецкие иноки, которые сами не хотели уезжать с острова. Так сама Советская власть поспособствовала тому, чтобы образовались "потаенные Соловки"», — рассказывал Николай Суханов.

Архимандрита Вениамина почитают не только на Соловках, — сказал Николай Васильевич во время установки памятного креста на Волкозере в июле 2015 года. — Он был предпоследним настоятелем в Сийском монастыре, и в Кожеезерской обители его поминают добрым словом. В 1920 году, через месяц после взятия Архангельска частями Красной Армии, на Соловки прибыла комиссия с особыми полномочиями. В первую очередь арестовали архимандрита Вениамина и казначея иеромонаха Никифора. Они были отправлены в Холмогорский концентрационный лагерь, но Господь не попустил им погибнуть в этом расстрельном месте — через два года они возвращаются в Архангельск. Соловки в это время советская власть превращает в тюрьму всероссийского масштаба».

По словам Николая Суханова, архимандрита Вениамина не отпускала надежда устроить монастырскую жизнь заново. Летом 1926 года послушник Соловецкого монастыря Степан Антонов предложил монахам переехать в окрестности деревни Часовенской. За два месяца Степан с другим послушником Прокопием Гулиным построили на Волкозере монашескую избу.

«Но враг рода человеческого, как известно, не дремлет, — продолжил Николай Суханов. — Он внушил двум молодым людям из деревни Часовенской, что у монахов должно быть богатство и их легко можно ограбить. Комсомолец Владимир Иванов и местный "деревенский дурачок" Степан Ярыгин украли у охотника-промысловика винтовку и подошли к избушке утром. Стрелял Иванов через окно, почти в упор, и смертельно ранил архимандрита Вениамина. Внутрь избушки убийцы войти не смогли, "их обуял какой-то страх" (так они показали на суде), но в сенях нашли керосин и подожгли избу».

Монахов похоронил Степан Антонов. «Хорошо понимая, чем грозит ему настойчивость, он добился от архангельской милиции, чтобы провели следствие. Убийц арестовали и судили, они из лагерей не вышли, оба умерли "нехорошей" смертью», — рассказал Николай Суханов.

Отметим, в июне 2019 года проект прихожан храма блаженной Ксении Петербургской «Потаенные Соловки» стал победителем в грантовом конкурсе «Православная инициатива на Архангельской земле». Благодаря полученному гранту православные северяне в августе 2019 года совершили экспедицию на Волкозеро и установили несколько указателей по пути к урочищу, а на месте трагической кончины святых — информационный стенд с иконой и кратким жизнеописанием преподобномученников. В один из дней экспедиции священник Александр Дятлов и иеромонах Феофил (Волик), насельник Сийского монастыря, совершили Божественную литургию.

(по материалам Архангельской епархии)

11 июль 10:40 | : Будни / Верую

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