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Проголосовал и… сел в свою машину! Первый победитель конкурса «Моя Конституция» в Поморье

Судя по постам в социальных сетях, часть избирателей не верит в реальность получения крупных призов на конкурсе «Моя Конституция», проводимого в Архангельской области с 25 июня по 1 июля 2020 года.

Ну, или считают так – мелкие призы (телевизоры, смартфоны и т.д.) еще раздадут, а крупные (квартира в Архангельске, автомобиль) обязательно разойдутся по своим.

Но вот реальная история выигрыша рядовой новодвинки, получившей сертификат на автомобиль!

Ирина Ромицына всю жизнь проработала на Архангельском ЦБК. Ни родственников, ни даже знакомых в избирательных комиссиях у нее нет.

Однако она приняла участие в голосовании по поправкам в Конституцию, которое длится в течение семи дней – с 25 июня по 1 июля, предварительно заполнила купон на участие в конкурсе, и выиграла новенькую Ладу Веста.

Говорит, впервые в жизни ей улыбнулась такая удача.

Ирина: «Раньше были, конечно, случаи, когда я принимала участие, но я никогда ничего не выигрывала, поэтому и в этот раз я точно также шла и не верила в то, что я смогу что-то выиграть».

Сама не ожидала, и семья с трудом поверила. Теперь у Ромицыных приятные хлопоты – выбирают место для парковки автомобиля на своем приусадебном участке.

Кстати, конкурс «Моя конституция» продолжается - следующий розыгрыш уже сегодня, в понедельник 29 июля*.

В понедельник включайте телеканал «Регион 29», где будет проведен еще один промежуточный этап конкурса и на кону еще три ценных приза. Ну, а те, кому не повезло, не отчаивайтесь - вы переходите дальше в следующий тур. С хорошими шансами на победу. Сегодня в прямом эфире мы узнаем имена счастливых обладателей айфона, большого телевизора и ноутбука. А главную интригу ожидаем 2 июля - разыграется уютная квартиру в самом центре Архангельска и еще 65 полезных призов. Для того, чтобы за них побороться, нужно сделать несколько простых действий - прийти на избирательный участок для голосования, получить у волонтера заветный купон, заполнить его и зарегистрировать. Как это сделала Ирина Ромицына. Узнать их полный список и ознакомиться с положением конкурса можно по ссылке.

Ловите за хвост свою удачу!

*Для лиц старше 18 лет.  

29 июнь 11:04 | : Будни

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