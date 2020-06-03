Архангельск отключают от горячей воды порайонно

Летние ремонтные работы в рамках подготовки к следующему осенне-зимнему периоду на теплосетях Архангельской ТЭЦ стартовали 13 июня и выполняются этапами.
С 20 июня под отключение попадают в основном дома, расположенные в Октябрьском округе. Горожане могут ознакомиться с информацией по отключениям горячего водоснабжения по конкретным адресам в прикрепленной таблице.
Проведение ремонтных работ на локальных котельных будет производиться по отдельному графику. С ним можно ознакомиться здесь.
Стоит напомнить, что отключение жилого фонда от горячего водоснабжения необходимо для проведения профилактического ремонта оборудования котельных, тепловых пунктов и тепловых сетей в рамках обязательных подготовительных мероприятий к предстоящему отопительному сезону.
(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)