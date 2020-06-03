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Архангельск отключают от горячей воды порайонно

Летние ремонтные работы в рамках подготовки к следующему осенне-зимнему периоду на теплосетях Архангельской ТЭЦ стартовали 13 июня и выполняются этапами.

С 20 июня под отключение попадают в основном дома, расположенные в Октябрьском округе. Горожане могут ознакомиться с информацией по отключениям горячего водоснабжения по конкретным адресам в прикрепленной таблице.

Проведение ремонтных работ на локальных котельных будет производиться по отдельному графику. С ним можно ознакомиться здесь.

Стоит напомнить, что отключение жилого фонда от горячего водоснабжения необходимо для проведения профилактического ремонта оборудования котельных, тепловых пунктов и тепловых сетей в рамках обязательных подготовительных мероприятий к предстоящему отопительному сезону.

(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)

19 июнь 13:54 | : Будни

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