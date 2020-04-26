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А коронавирус и не знает… В Архангельской области постепенно снимают ограничения на общение

Решение о поэтапном снятии ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, принято на уровне правительства региона.

Послабления начинаются с сегодняшнего дня на всей территории Поморья, кроме Северодвинска, где режим самоизоляции продлен до 21 июня.

Если вкратце:

- жители области теперь могут совершать пешие семейные прогулки с учетом рекомендуемой дистанции в традиционных местах отдыха;

- возвращаются индивидуальные занятия спортом не только в собственных квартирах и на дачных участках (кроме стадионов);

- снимаются ограничения пребывания несовершеннолетних в общественных местах и транспорте;

- возобновляют работу парикмахерские, косметические и массажные салоны по старой схеме (без применения индивидуальных средств защиты);

- снимаются ограничения с деятельности объектов торговли;

- можно проводить субботники!

До 30 июня включительно оставлен запрет на работу организаций общепита, кинотеатров и других культурно-развлекательных учреждений, кальянных, тату-салонов, учебных заведений, стадионов и спортивных клубов, букмекерских контор и ломбардов.

Наблюдатели полагают, что правительство региона было вынуждено пойти на частичную отмену ограничительных мер в связи с всероссийским трендом. Конкретно ситуация с распространением коронавируса на территории Поморья к этому явно не располагает…

(фото Игоря Стомахина)  

16 июнь 06:50 | : Будни

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