А коронавирус и не знает… В Архангельской области постепенно снимают ограничения на общение

Решение о поэтапном снятии ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, принято на уровне правительства региона.
Послабления начинаются с сегодняшнего дня на всей территории Поморья, кроме Северодвинска, где режим самоизоляции продлен до 21 июня.
Если вкратце:
- жители области теперь могут совершать пешие семейные прогулки с учетом рекомендуемой дистанции в традиционных местах отдыха;
- возвращаются индивидуальные занятия спортом не только в собственных квартирах и на дачных участках (кроме стадионов);
- снимаются ограничения пребывания несовершеннолетних в общественных местах и транспорте;
- возобновляют работу парикмахерские, косметические и массажные салоны по старой схеме (без применения индивидуальных средств защиты);
- снимаются ограничения с деятельности объектов торговли;
- можно проводить субботники!
До 30 июня включительно оставлен запрет на работу организаций общепита, кинотеатров и других культурно-развлекательных учреждений, кальянных, тату-салонов, учебных заведений, стадионов и спортивных клубов, букмекерских контор и ломбардов.
Наблюдатели полагают, что правительство региона было вынуждено пойти на частичную отмену ограничительных мер в связи с всероссийским трендом. Конкретно ситуация с распространением коронавируса на территории Поморья к этому явно не располагает…
(фото Игоря Стомахина)