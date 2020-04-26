Подбираемся к сотне в сутки. В Архангельской области всплеск коронавирусной инфекции

После вчерашнего относительного затишья (+ 30), последнее сообщение регионального штаба наводит на грустные размышления… кажется, прошедшие сутки дали самое большое число инфицированных вирусом ковид за все время пандемии.
- 5 случаев заражения в АОКБ (; сотрудника и 1 пациент;
- 53 северодвинца;
- 21 архангелогородец;
- 2 Устьянский р-н;
- 1 новодвинец;
- 1 Вельский р-на;
- 1 Приморский р-н.
На данный момент, 19 пациентов с коронавирусом находятся в реанимации, из них 15 подключены к аппаратам ИВЛ.
Судя по всему, имеет место пик последствий вольных майских праздников…
Всего на 22 мая в регионе заразилось вирусом COVID-19 972 человека, 393 считаются выздоровевшими.