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Подбираемся к сотне в сутки. В Архангельской области всплеск коронавирусной инфекции

После вчерашнего относительного затишья (+ 30), последнее сообщение регионального штаба наводит на грустные размышления… кажется, прошедшие сутки дали самое большое число инфицированных вирусом ковид за все время пандемии.

- 5 случаев заражения в АОКБ (; сотрудника и 1 пациент;

- 53 северодвинца;

- 21 архангелогородец;

- 2 Устьянский р-н;

- 1 новодвинец;

- 1 Вельский р-на;

- 1 Приморский р-н.

На данный момент, 19 пациентов с коронавирусом находятся в реанимации, из них 15 подключены к аппаратам ИВЛ.

Судя по всему, имеет место пик последствий вольных майских праздников…

Всего на 22 мая в регионе заразилось вирусом COVID-19 972 человека, 393 считаются выздоровевшими.

22 май 12:16 | : Будни

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