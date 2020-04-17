Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Акция ОНФ #МыВместе запустила проект «Подари маску»

Акция #МыВместе по оказанию помощи пожилым и маломобильным людям в условиях распространения коронавируса запустила новый проект «Подари маску» по их массовому благотворительному пошиву.

Участницы всероссийского общественного движения «Матери России» одними из первых стали шить маски для защиты пожилых людей, самостоятельно закупая ткань и организовав пошив с соблюдением всех мер предосторожности. Организаторы акции #МыВместе решили объединить эти усилия и запустили проект «Подари маску». В нем участвуют 62 региона и задействованы около 800 швей. Планируется, что в апреле будет выпущено и бесплатно передано многодетным семьям, пожилым людям и медицинским учреждениям около 200 тыс. масок.

Каждый желающий в это трудное время сможет поддержать швей, среди которых пожилые и малоимущие граждане, через специальный фандрайзинговый проект на сайте мывместе2020.рф.  нажав на кнопку «Подари маску». Все пожертвованные средства пойдут на закупку материала и вознаграждение швей-волонтеров https://www.doctorliza.ru/podderzhite-nas/srochno-nuzhna-vasha-pomoshh!/podari-masku.html   

 «Защитные маски уже пришли в регион, но продаются они по высокой цене около 40 рублей за одну маску. Это недопустимо. Считаем, что власти должны обратить внимание на этот факт», - прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ Филипп Варзумов.

21 апрель 11:30 | : Будни

Главные новости


За пасхальным столом. Рецепты на разговение
«У малого бизнеса запас прочности на месяц». Откровения архангельского предпринимателя
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Апрель 2020 (207)
Март 2020 (291)
Февраль 2020 (230)
Январь 2020 (226)
Декабрь 2019 (265)
Ноябрь 2019 (256)

Деньги


все материалы
«    Апрель 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20