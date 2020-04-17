Акция ОНФ #МыВместе запустила проект «Подари маску»

Акция #МыВместе по оказанию помощи пожилым и маломобильным людям в условиях распространения коронавируса запустила новый проект «Подари маску» по их массовому благотворительному пошиву.
Участницы всероссийского общественного движения «Матери России» одними из первых стали шить маски для защиты пожилых людей, самостоятельно закупая ткань и организовав пошив с соблюдением всех мер предосторожности. Организаторы акции #МыВместе решили объединить эти усилия и запустили проект «Подари маску». В нем участвуют 62 региона и задействованы около 800 швей. Планируется, что в апреле будет выпущено и бесплатно передано многодетным семьям, пожилым людям и медицинским учреждениям около 200 тыс. масок.
Каждый желающий в это трудное время сможет поддержать швей, среди которых пожилые и малоимущие граждане, через специальный фандрайзинговый проект на сайте мывместе2020.рф. нажав на кнопку «Подари маску». Все пожертвованные средства пойдут на закупку материала и вознаграждение швей-волонтеров https://www.doctorliza.ru/podderzhite-nas/srochno-nuzhna-vasha-pomoshh!/podari-masku.html
«Защитные маски уже пришли в регион, но продаются они по высокой цене около 40 рублей за одну маску. Это недопустимо. Считаем, что власти должны обратить внимание на этот факт», - прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ Филипп Варзумов.