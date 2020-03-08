13 врачей архангельской больницы № 7 помещены в карантин из-за контактов с зараженным

Причиной тому стал положительный тест на коронавирус у одного из пациентов терапевтического отделения.
13 медиков, непосредственно общавшихся с больным, помещены в обсерватор Архангельска, еще 7 находятся на домашней самоизоляции.
Комментирует ситуацию региональный оперативный штаб по борьбе с пандемией:
— В связи с регистрацией случая новой коронавирусной инфекции у пациента терапевтического отделения архангельской городской клинической больницы № 7 по предписанию Управления Роспотребнадзора по Архангельской области в учреждении проводится комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий. Проведены лабораторные обследования всех пациентов терапевтического отделения. Все результаты — отрицательные.
В самой больнице проводятся карантинные меры, приостановлены прием и выписка плановых пациентов. Больные, непосредственно общавшиеся с инфицированным, переведены в Архангельскую областную клиническую больницу, ставшую региональным центром по борьбе с вирусом ковид.