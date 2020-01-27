Архангельские эксперты ОНФ: В поселке Аргуновский Вельского района вечером на улицах не видно ни зги

Активисты Общероссийского народного фронта в Архангельской области обратились в администрацию Вельского района с предложением установить мачты освещения на улице Сосновой в поселке Аргуновский. Обеспокоенные местные жители, чьи дети вынуждены ежедневно добираться в школу по неосвещенной дороге, обратились на прямую линию с президентом РФ, лидером ОНФ Владимиром Путиным.
По словам жительницы поселка Елены Жарковой, ее семья как многодетная несколько лет назад получила по федеральной программе земельный участок и смогла построить дом, однако коммуникаций для нормального проживания недостаточно. До сих пор улица остается неосвещенной, и родители волнуются за своих детей, которые в темное время суток идут домой из школы и кружков. Люди обращались в администрацию Вельского района с этой проблемой, но не получили никакого ответа.
«Семья Елены не отказалась от земельного участка и построила дом, когда многие многодетные семьи в регионе взяли взамен земли под строительство денежную компенсацию. Почему такое происходит? Потому что власть не может пока обеспечить все земельные участки нормальной инфраструктурой. Большинству семей участки предлагались в местах, где не было ничего – ни дорог, ни освещения», – прокомментировала сопредседатель регионального штаба ОНФ Айман Тюкина.
Она считает, что администрация муниципального образования должна помочь многодетным семьям в поселке Аргуновский и в ближайшее время рассмотреть вопрос об освещении улицы Сосновой. Времени для этого достаточно, так как на севере установился длительный световой день.
Активисты ОНФ будут держать на контроле решение данной проблемы.