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Архангельские эксперты ОНФ: В поселке Аргуновский Вельского района вечером на улицах не видно ни зги

Активисты Общероссийского народного фронта в Архангельской области обратились в администрацию Вельского района с предложением установить мачты освещения на улице Сосновой в поселке Аргуновский. Обеспокоенные местные жители, чьи дети вынуждены ежедневно добираться в школу по неосвещенной дороге, обратились на прямую линию с президентом РФ, лидером ОНФ Владимиром Путиным.

По словам жительницы поселка Елены Жарковой, ее семья как многодетная несколько лет назад получила по федеральной программе земельный участок и смогла построить дом, однако коммуникаций для нормального проживания недостаточно. До сих пор улица остается неосвещенной, и родители волнуются за своих детей, которые в темное время суток идут домой из школы и кружков. Люди обращались в администрацию Вельского района с этой проблемой, но не получили никакого ответа.

«Семья Елены не отказалась от земельного участка и построила дом, когда многие многодетные семьи в регионе взяли взамен земли под строительство денежную компенсацию. Почему такое происходит? Потому что власть не может пока обеспечить все земельные участки нормальной инфраструктурой. Большинству семей участки предлагались в местах, где не было ничего – ни дорог, ни освещения», – прокомментировала сопредседатель регионального штаба ОНФ Айман Тюкина.

Она считает, что администрация муниципального образования должна помочь многодетным семьям в поселке Аргуновский и в ближайшее время рассмотреть вопрос об освещении улицы Сосновой. Времени для этого достаточно, так как на севере установился длительный световой день.

Активисты ОНФ будут держать на контроле решение данной проблемы.

15 апрель 11:08 | : Будни

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