Администрация Архангельска расписала, кто за какой мусор отвечает

Какие работы по обращению с отходами должен проводить региональный оператор?
Региональный оператор должен обеспечить вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) и крупногабаритных отходов (КГО), подбор выпавшего при погрузке мусора и осуществлять утилизацию отходов.
Уборку мусора с контейнерной площадки осуществляет управляющая организация – УК или ТСЖ.
Управляющая организация – УК или ТСЖ.
В холодное время года (при температуре -5 град. и ниже) не реже, чем 1 раз в трое суток, в теплый сезон - ежедневно. А крупногабаритный мусор из специальных отсеков или контейнеров должен вывозиться по мере накопления, но не реже 1 раза в неделю.
Нет. Мусор из этих контейнеров забирает техника Архангельского мусороперерабатывающего комбината (ООО «АМПК»). Отходы попадают на ленту, там проходят досортировку, брикетируются и отправляются в разные города для дальнейшей переработки. На полигон попадает лишь та часть, которая не подлежит переработке.
По закону обязанность по организации и содержанию мест накопления ТКО, в том числе, установка дополнительных контейнеров, возложена на управляющие компании и ТСЖ.
Организация, которая проводила свод или кронирование. Отходы после них не являются твердыми коммунальными, поэтому в зону ответственности регоператора не входят.
120 руб. в месяц с человека для многоквартирных домов
76 руб. в месяц с человека для индивидуальных жилых домов.
Да, законодательство обязывает заключить договор и оплачивать вывоз ТКО.
Регоператор. Для этого необходимо руководству кооператива или СНТ необходимо обратиться в ООО «ЭкоИнтегратор» (www.eco-tko.ru).
Да, «горячая линия» работает ежедневно с 9 до 21 часа. Телефон 63-70-04. С помощью мессенджеров Viber, WhatsApp и Telegram по номеру 8-965-734-70-04 также можно направлять информацию и задавать вопросы.
(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)