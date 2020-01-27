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Администрация Архангельска расписала, кто за какой мусор отвечает

Какие работы по обращению с отходами должен проводить региональный оператор?

Региональный оператор должен обеспечить вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) и крупногабаритных отходов (КГО), подбор выпавшего при погрузке мусора и осуществлять утилизацию отходов.

  • Кто должен наводить порядок на контейнерной площадке, убирать мусор, который выпал не в момент выгрузки контейнеров?

Уборку мусора с контейнерной площадки осуществляет управляющая организация – УК или ТСЖ.

  • А кто должен убирать снег у контейнерных площадок жилого фонда?

Управляющая организация – УК или ТСЖ.

  • Как часто регоператор должен вывозить мусор с площадок?

В холодное время года (при температуре -5 град. и ниже) не реже, чем 1 раз в трое суток, в теплый сезон - ежедневно. А крупногабаритный мусор из специальных отсеков или контейнеров должен вывозиться по мере накопления, но не реже 1 раза в неделю.

  • Правда ли, что мусор из желто-синих контейнеров для раздельного сбора везут на полигон, а не на переработку?

Нет. Мусор из этих контейнеров забирает техника Архангельского мусороперерабатывающего комбината (ООО «АМПК»). Отходы попадают на ленту, там проходят досортировку, брикетируются и отправляются в разные города для дальнейшей переработки. На полигон попадает лишь та часть, которая не подлежит переработке.

  • Кто должен оборудовать контейнерные площадки у жилого фонда?

По закону обязанность по организации и содержанию мест накопления ТКО, в том числе, установка дополнительных контейнеров, возложена на управляющие компании и ТСЖ.

  • Кто должен вывозить отходы после кронирования и свода деревьев?

Организация, которая проводила свод или кронирование. Отходы после них не являются твердыми коммунальными, поэтому в зону ответственности регоператора не входят.

  • Какова стоимость услуг (тариф) по вывозу мусора для населения?

120 руб. в месяц с человека для многоквартирных домов

76 руб. в месяц с человека для индивидуальных жилых домов.

  • Должны ли собственники индивидуальных жилых домов заключить договор с регоператором?

Да, законодательство обязывает заключить договор и оплачивать вывоз ТКО.

  • Кто будет вывозить мусор с дачных кооперативов, СНТ?

Регоператор. Для этого необходимо руководству кооператива или СНТ необходимо обратиться в ООО «ЭкоИнтегратор» (www.eco-tko.ru).

  • Продолжает ли работу «горячая линия» регоператора?

Да, «горячая линия» работает ежедневно с 9 до 21 часа. Телефон 63-70-04. С помощью мессенджеров Viber, WhatsApp и Telegram по номеру 8-965-734-70-04 также можно направлять информацию и задавать вопросы.

(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)

27 февраль 12:49 | : Будни

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