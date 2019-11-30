Реакция на публикацию: Детский сад «Песенка» (Архангельск) посыпали песочком. С парадного входа...

Сегодня утром наше информационное агентство сообщило о безобразном состоянии территории детского сада № 32 («ПЕСЕНКА»), в котором работают специальные группы для детей с ослабленным зрением – дорожки превратились в настоящий каток.
Родители, позвонившие в редакцию, волновались – что может произойти с малышами в очках на прогулке?!
Ответ пришел непосредственно из мэрии Архангельска – «Песенку» обработали. Другие детсады тоже. Спасибо за сигнал!».
Фотографии прилагаются.
Конечно, можно было и поработать ломом… но хоть так. Впрочем, как свидетельствуют родители, посетившие детсад в ближайшие два часа, песок появился только на подходе к центральному крыльцу. а дорожки от двух других калиток – каток.
Хотелось, чтобы в будущем руководства дошкольных учреждений выполняли свои прямые обязанности без окрика со стороны.
А мэрии – спасибо!
(на фото: вверху – центральное «парадное» крыльцо «Песенки», внизу – те дорожки, что не на виду)