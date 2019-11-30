Архангельск: Территория детского сада «Песенка» превратилась каток

В первый рабочий день нового года столица Поморья продолжает оставаться импровизированным «катком» повышенной травматичности.
В редакцию ИА RUSNORD обратились родители, которые только что отвели своих детей в детсад № 32 («ПЕСЕНКА»), расположенный по адресу: Воскресенская ул. д. 107, корп. 2.
Территория д/с превратилась в сплошную наледь, сотрудники не удосужились даже посыпать дорожки песком.
Судя по всему, дневная прогулка сегодня не предусмотрена… иначе просто страшно за здоровье малышей.
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