Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельск: Территория детского сада «Песенка» превратилась каток

В первый рабочий день нового года столица Поморья продолжает оставаться импровизированным «катком» повышенной травматичности.

В редакцию ИА RUSNORD обратились родители, которые только что отвели своих детей в детсад № 32 («ПЕСЕНКА»), расположенный по адресу: Воскресенская ул. д. 107, корп. 2.

Территория д/с превратилась в сплошную наледь, сотрудники не удосужились даже посыпать дорожки песком.

Судя по всему, дневная прогулка сегодня не предусмотрена… иначе просто страшно за здоровье малышей.

Редакция собирает информацию о состоянии других дошкольных учреждениях города.

09 январь 09:11 | : Скандалы

Главные новости


Юрий Шевелев: Впереди год надежд!
"Хабаровизация" Плесецка отменяется. Глава района Игорь Арсентьев выходит из ЛДПР!
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Январь 2020 (32)
Декабрь 2019 (265)
Ноябрь 2019 (256)
Октябрь 2019 (292)
Сентябрь 2019 (269)
Август 2019 (241)

Деньги


все материалы
«    Январь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20