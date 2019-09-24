Митрополит Антоний: "Скатертью дорожка". Православный раскол на Украине- как оно есть на самом деле

Несмотря на усилия государственной пропаганды, за год со времени образования раскольнической «Православной церкви Украины» в ее ряды перешло либо было принудительно переведено менее 1% всех приходов канонической Украинской Православной Церкви. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» сообщил управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.
По словам архиерея, с декабря 2018 года раскольниками были захвачены около 100 храмов Украинской Православной Церкви, незаконно перерегистрированы 220, добровольно сменили юрисдикцию около 78 приходов. Таким образом, подвел итоги владыка Антоний, из более 12 тысяч приходов, которые имеет Украинская Православная Церковь, это составляет менее 1%, при том что некоторые приходы после этого уже вернулись в лоно канонической Церкви.
«В такие периоды происходит самоочищение. Ведь кто от нас ушел? Ушли те, кто плел разные сплетни, раздоры внутри Церкви, кто самоутверждался, кто о себе был очень высокого мнения. Остались люди, верные Богу, Церкви, верные своей присяге — и священнической, и архиерейской, те, кто живет за Христа и во Христе», — сказал митрополит Антоний.
(по материалам Архангельской епархии)