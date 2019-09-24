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Мы остались под большим впечатлением: Дети центра «Азимут» стали гостями аэропорта «Архангельск»

Для аэропорта «Архангельск» социальная ответственность перед жителями Архангельской области – обычная практика. Как считает директор АО «Аэропорт Архангельск» Ваге Петросян, ответственность бизнеса – это не только ответственность перед своими сотрудниками, партнерами и акционерами, прежде всего – это ответственность  за тех, кто живет в регионе.

В сентябре АО «Аэропорт Архангельск» пригласил к себе в гости детей из коррекционного центра «Азимут». Гости не остались в долгу – сняли и смонтировали об этой поездке видеоролик, его можно посмотреть вот здесь https://www.youtube.com/watch?v=aiq4CjUtceA&feature=youtu.be.

Ребятам показали экспозицию под открытым небом, где стоят самолеты: у каждого была возможность подняться на борт, посидеть в кабине пилотов, ощутить себя командиром воздушного судна. Потом была экскурсия в музей авиации, где дети узнали много нового и интересного о развитии авиации на Севере, о становлении аэропорта «Архангельск» и его сегодняшнем дне.

«Дети из коррекционного центра «Азимут»  уже стали добрыми друзьями и частыми гостями нашего Аэропорта, - говорит Ваге Петросян, - им здесь интересно, и они готовы вновь и вновь приезжать к нам в гости. А мы рады им помогать, ведь помощь детям – это веление души, это долг каждого порядочного человека».

 

04 декабрь 13:59 | : Будни

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