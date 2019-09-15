У Архангельской епархии новый руководитель пресс-службы

Игумен Варлаам (Дульский) 12 ноября назначен руководителем пресс-службы Архангельской епархии. Соответствующее решение принял митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий.
Игумен Варлаам (Дульский) родился в 1971 году. В декабре 1995 года епископом Архангельским и Холмогорским Пантелеимоном (Долгановым) рукоположен в сан иеродиакона, а в апреле 1998 года епископом Архангельским и Холмогорским Тихоном (Степановым) — в сан иеромонаха. В декабря 2006 года возведен в сан игумена.
Много лет подвизался в Антониево-Сийском монастыре на разных должностях. Также нес послушание руководителя епархиального отдела по работе с молодежью. С апреля 2019 года — заместитель руководителя епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества и глава епархиального отдела по монастырям и монашеству.
Тем же днем игумен Варлаам был назначен настоятелем храма святителя Мартина Исповедника в архангельской Соломбале.
Напомним, что до Варлаама связями епархии со СМИ и общественностью занимался светский журналист Михаил Насонов, который принял для себя решение отправиться вслед за владыкой Даниилом в Курганскую область.