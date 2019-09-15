Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

У Архангельской епархии новый руководитель пресс-службы

Игумен Варлаам (Дульский) 12 ноября назначен руководителем пресс-службы Архангельской епархии. Соответствующее решение принял митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий.

Игумен Варлаам (Дульский) родился в 1971 году. В декабре 1995 года епископом Архангельским и Холмогорским Пантелеимоном (Долгановым) рукоположен в сан иеродиакона, а в апреле 1998 года епископом Архангельским и Холмогорским Тихоном (Степановым) — в сан иеромонаха. В декабря 2006 года возведен в сан игумена.

Много лет подвизался в Антониево-Сийском монастыре на разных должностях. Также нес послушание руководителя епархиального отдела по работе с молодежью. С апреля 2019 года — заместитель руководителя епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества и глава епархиального отдела по монастырям и монашеству.

Тем же днем игумен Варлаам был назначен настоятелем храма святителя Мартина Исповедника в архангельской Соломбале.

Напомним, что до Варлаама связями епархии со СМИ и общественностью занимался светский журналист Михаил Насонов, который принял для себя решение отправиться вслед за владыкой Даниилом в Курганскую область.

 

13 ноябрь 09:29 | : Будни / Верую

Главные новости


Берлинская стена плача. 30 лет со дня объединения Германии
Оба-на! Игорь Угольников привезет на третий Arctic Open много интересного
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Ноябрь 2019 (105)
Октябрь 2019 (292)
Сентябрь 2019 (269)
Август 2019 (241)
Июль 2019 (251)
Июнь 2019 (246)

Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20