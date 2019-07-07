У Северодвинска началась большая ломка

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Глава Северодвинска Игорь Скубенко в рамках рабочей поездки по объектам городского хозяйства осмотрел четыре земельных участка, оставшихся после сноса домов № 25 на улице Республиканской, № 9 и 12 на улице Лесной и № 56 на Беломорском проспекте. Построек уже нет, строительный мусор вывезен, но работы пока в стадии приёмки.
Исполнитель муниципального контракта стоимостью 3 миллиона 169 тысяч рублей - ООО «ВК-Строй» - должен не просто разобрать аварийные строения, но и полностью, буквально под грабли, прибрать освободившуюся территорию.
Представитель фирмы «ВК-Строй» Александр Яценко рассказал, что работы по разборке деревянных домов можно считать сезонными: весной после таяния снега грунт может просесть, и приходится по требованию заказчика вновь возвращаться на объект, чтобы выровнять территорию или вывезти «вытаявший» мусор.
Напомним, что помимо указанных четырёх домов, с начал года в Северодвинске снесено ещё десять: № 38 на Беломорском проспекте, № 7 в Трудовом переулке, № 8 на улице Гайдара, № 41-Б на улице Торцева, № 20 и 42 на улице Индустриальной, № 9 и 48 на улице Республиканской и № 12 на улице Комсомольской, а также № 10 на улице Водогон.
В итоге, избавление от 14 аварийных зданий обошлось местному бюджету в 7 миллионов 835 тысяч рублей. Всего исполнено четыре контракта.
Помимо этого, в стадии подписания находится контракт стоимостью 100 тысяч рублей. Будет снесён дом № 17 на улице Заречной в Нёноксе.
Подготовлены документы для заключения контракта на разбор ещё двух домов № 3-А на улице Пионерской и № 29-Б на улице Полярной.
В стадии подготовки находится пакет документов для объявления электронного аукциона на снос восьми домов: № 30 на улице Лесной, № 4-Б на улице Профсоюзной, № 17 и 27 на улице Республиканской, № 9 в Русановском переулке, № 44/15 на Беломорском проспекте, № 34/19 на улице Профсоюзной и № 14 на улице Комсомольской. Начальная стоимость муниципального контракта - 9 миллионов 916 тысяч рублей.
Глава города подчеркнул, что за год Северодвинск избавится от 25 аварийных строений: была найдена финансовая возможность перевыполнить планы, формировавшиеся в начале года.
- Аварийные здания находятся под постоянным вниманием пожарных служб. Не секрет, что в пустующие дома проникают неизвестные граждане и могут поджечь их. Это не может нас не беспокоить. При сносе мы освобождаем территории, чтобы сформировать земельные участки под строительство социальных домов по федеральной программе переселения. Мы пополняем местный бюджет, предоставляя землю под возведение коммерческого жилья, - пояснил Игорь Скубенко.
Он подчеркнул, что в следующем году город не намерен снижать темпы: планируется снести не менее 25 домов, а если будет увеличено финансирование этого направления, то и больше.
(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)