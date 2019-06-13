Это он удачно зашел. Новый Архангельский владыка Корнилий возведен в сан митрополита

Святейший Патриарх Кирилл 1 сентября за Божественной литургией в Донском монастыре Москвы возвел епископа Архангельского и Холмогорского Корнилия в сан митрополита — в связи с назначением правящим архиереем Архангельский епархии и главой Архангельской митрополии.
(Наблюдатели отмечают, что епископ Волгодонский Корнилий давно мечтал о белом головном уборе митрополита… мечты сбываются).
Биография митрополита Корнилия
Родился 22 декабря 1976 г. в Куйбышеве (Самаре), воспитывался в верующей православной семье. С трехлетнего возраста посещал Петропавловскую церковь, в 14 лет в Покровском кафедральном соборе г. Куйбышева стал иподиаконом у архиепископа Евсевия (Саввина). Вскоре стал также исполнять послушания алтарника и келейника владыки Евсевия. Продолжал нести эти послушания до окончания средней школы.
По благословению архиепископа Самарского и Сызранского Сергия 3 июля 1993 г. в Псково-Печерском монастыре архиепископом Евсевием пострижен в малую схиму с именем Корнилий. Затем еще год оставался алтарником и иподиаконом архиепископа Самарского Сергия.
6 июня 1994 г. рукоположен во иеродиакона в Иоанно-Предтеченском храме г. Самары.
31 июля 1995 г. в Покровском кафедральном соборе рукоположен во иеромонаха и назначен настоятелем Михаило-Архангельского храма села Ореховка Алексеевского района Самарской области.
В 1997 г. переведен в клир церкви святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии г. Самары и получил послушание строить в рабочих кварталах Безымянки первый на то время православный храм. 22 июня 1999 г. назначен настоятелем строящейся церкви святого равноапостольного князя Владимира г. Самары.
В 2000 г. возведен в сан игумена.
В 2003 г. по благословению председателя ОВЦС митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла (ныне Святейший Патриарх Московский и всея Руси) назначен временным членом Русской духовной миссии в Иерусалиме.
С 1 июня 2007 г. исполнял послушание благочинного Самарского городского Приволжского округа Самарской епархии, курировал работы по возведению нескольких храмов благочиния, завершил строительство второго храма на территории своего прихода.
15 сентября 2009 г. назначен настоятелем прихода святых первоверховных апостолов Петра и Павла г. Самары. 3 марта 2010 г. назначен благочинным Самарского городского Центрального округа Самарской епархии.
4 апреля 2010 г. возведен в сан архимандрита.
Окончил Самарскую духовную семинарию и Киевскую духовную академию. В 2009 г. окончил Самарскую гуманитарную академию.
Решением Священного Синода от 27 июля 2011 г. (журнал № 70) избран епископом Волгодонским и Сальским.
9 сентября 2011 г. в Тронном зале Патриарших покоев Храма Христа Спасителя в Москве наречен, 11 сентября за Божественной литургией в Троицком соборе г. Щелково хиротонисан во епископа Волгодонского и Сальского. Богослужения возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Решением Священного Синода от 30 августа 2019 г. (журнал № 99) назначен Преосвященным Архангельским и Холмогорским, главой Архангельской митрополии.
1 сентября 2019 г. за Божественной литургией в Донском монастыре г. Москвы Святейшим Патриархом Кириллом возведен в сан митрополита.