«…да несудимы будьте». Осуждение – сильное оружие дьявола

Праздник Преображения Господня торжественно отметили в деревне Сульце Пинежского района. Литургию в Спасо-Преображенском храме возглавил благочинный района архимандрит Иосиф (Волков).
За богослужением молились местные жители, гости из ближайших поселений, а также из Архангельска и Ростова-на-Дону.
«Освящению души мешают грехи, которые приводят к духовной смерти, — сказал отец Иосиф в проповеди. — Один из грехов — осуждение. Когда мы осудили или оклеветали кого-то, мы не в состоянии молиться. Насмешки, осуждение, злословие, плохие мысли, злость загрязняют нас. Осуждение — сильное оружие дьявола, оно смертельно поражает душу. Именно этот грех люди часто не замечают за собой, пологая, что констатируют факты, борются за справедливость. Но вместо ожидаемой пользы такие люди получают большой вред».
За многолетние труды по устроению приходской жизни и восстановлению храма в Сульце почетной грамоты Пинежского благочиния удостоилась Алевтина Михайловна Пономарева.
Отметим, что 19 августа в Сульце отмечают день деревни. Местные жители называют его Спасов день. Традиция празднования зародилась в 1722 году, когда в Сульце освятили Преображенскую часовню. С 1883 стала действовать Спасо-Преображенская церковь. Затем в 1906 году был построен новый храм в память этого же праздника. В советское время церкви были разорены. Местные жители не забыли свой праздник, его стали отмечать как день деревни. В 2007 году вновь был освящен домовый храм в честь Преображения Господня.
(по материалам Архангельской епархии)