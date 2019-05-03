В Архангельской области запущен интернет-проект по поиску потерявшихся животных

Наверное, многие держатели домашних животных сталкивались с такой бедой – когда любимец семьи прошмыгнул в приоткрытую входную дверь на улицу или на прогулке сорвался с поводка, заигрался и убежал.
Долгие поиски… бессонные ночи… плачь детей…
Теперь на помощь приходит интернет. Не просто объявление о пропаже с фотографией умильной мордочки, а организованно.
Сразу два ресурса, Яндекс и PURINA, запускают в Архангельской области спецпроект по поиску пропавших животных.
За последний год люди задали Яндексу больше полумиллиона запросов о потерянных и найденных кошках и собаках. Теперь человек, который потерял или нашёл животное, может зайти на сайт специального проекта yandex.ru/petfinder и разместить объявление: указать приметы питомца, добавить фотографию, свой телефон, электронную почту и район, где было найдено или потеряно животное. После модерации объявление будет показываться на сайтах Яндекса и Рекламной сети тем пользователям, которые оказались в указанном месте. Таким образом его увидят именно те люди, которые могли видеть животное или сами потеряли в этом районе питомца.
Кстати, такой же проект был в апреле запущен в миллионнике-Екатеринбурге и уже доказал свою эффективность – каждый шестой питомец вернулся к своим хозяевам.
От редакции: Но самое надежное – быть внимательными и не терять своих зверюшек…