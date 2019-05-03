Устьяны: Волейбол мужества (ФСБ приглашает)

В предстоящие выходные 22 и 23 июня 2019 года в спортивном комплексе поселка Октябрьский Устьянского района Архангельской области состоится XXIII турнир по волейболу памяти подполковника ФСБ России Ивана Сергеевича Кокорина, награждённого орденом Мужества (посмертно).
В соревнованиях примут участие шесть мужских и пять женских команд из разных городов и районов Архангельской области, в том числе г. Архангельска, г. Котласа, г. Коряжмы и Вельского района, на правах хозяев выступит сборная Устьянского района. Кроме того, за Кубок поборются спортсмены из Вологодской области.
Соревнования по волейболу, игре, которую так любил Иван Кокорин, традиционно проводятся на его малой родине – в Устьянах. Утром 23 июня 2019 г. у мемориала погибшим землякам состоится торжественная церемония открытия турнира. В этот день сотрудники ФСБ и земляки Ивана Сергеевича почтят память о геройски погибшем офицере, который в августе 1996 г. в городе Грозном, защищая общежитие УФСБ от боевиков, отказался сдаться террористам и вместе с товарищами принял бой, который оказался для него последним.
Как говорят сами участники и организаторы соревнований, главное в таких мероприятиях не победа, а сохранение памяти обо всех погибших в горячих точках. Здесь проигравших нет.
Приглашаем болельщиков поддержать спортсменов и принять участие в настоящем празднике волейбола.