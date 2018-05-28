"Праздник теплых воспоминаний". Игорь Скубенко поздравил северодвинцев с Днем знаний

В обращении главы Северодвинска говорится:

- Дорогие ребята! Уважаемые педагоги и родители!

Примите поздравления с Днём знаний и началом нового учебного года!

1 Сентября - праздник, близкий каждому человеку. Для школьников он наполнен ожиданиями новых открытий и впечатлений, встреч с друзьями и учителями, а для взрослых связан с тёплыми воспоминаниями о детстве и школьных товарищах. Особенно знаменателен этот момент, конечно, для первоклашек, которые делают первый шаг на дороге знаний.

Уважаемые учителя! На ваших плечах лежит ответственная задача: от вас зависит, насколько успешны будут наши дети в учёбе и в жизни, какими гражданами они станут.

Дорогие ребята! Вам предстоит преумножать экономическое, интеллектуальное и культурное богатство нашего города и всей страны.

Желаю всем, кто сегодня идёт учиться и учить, успехов и уверенности в своих силах! Родителям - мудрости, терпения и поводов для гордости за детей! Пусть новый учебный год будет интересным, принесёт радость открытий и новых достижений! В добрый путь, друзья!