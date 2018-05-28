Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Открыть двери к знаниям. Поздравление с 1 сентября от Игоря Годзиша

- Этот праздник занимает важное место в жизни каждого человека. Начиная со школьной скамьи, 1 сентября является символическим рубежом, открывающим новые двери к знаниям и развитию личности.

Сегодня за парты архангельских школ сядут более 36 тысяч школьников, из которых 4 тысячи – первоклашки. Уверен, что современные условия обучения и труд наставников помогут юным архангелогородцам проявить свои таланты и показать достойные результаты в учёбе.

Архангельск – город университетский, нацеленный занять лидерские позиции в научном освоении Арктики. Желаю сообществу студентов побед и достижений в деле открытия новых знаний.

Особые слова благодарности и наилучшие пожелания – всем педагогам Архангельска. От вас, дорогие учителя, зависит, насколько успешны будут дети в учёбе и в жизни, кем станут в будущем, какой вклад внесут в развитие родного города и всей страны.

Желаю всем школьникам и студентам столицы Поморья уверенности в собственных силах, ярких открытий и верных друзей, а учителям и родителям – гордости за своих детей и учеников!

Глава Архангельска Игорь Годзиш

01 сентябрь 12:40 | : Будни

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


Трое на одной крыше с видом на морг. "Сказки бабушки Галины", выпуск 39-й
Хичкоку и не снилось - над Архангельском реют голуби-каннибалы. "Сказки бабушки Галины", выпуск 38-й
Раскрыта тайна северодвинского медведя-шатуна – это … «Сказки бабушки Галины», выпуск 37
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Сентябрь 2018 (6)
Август 2018 (260)
Июль 2018 (235)
Июнь 2018 (273)
Май 2018 (244)
Апрель 2018 (258)


Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20