Открыть двери к знаниям. Поздравление с 1 сентября от Игоря Годзиша

- Этот праздник занимает важное место в жизни каждого человека. Начиная со школьной скамьи, 1 сентября является символическим рубежом, открывающим новые двери к знаниям и развитию личности.

Сегодня за парты архангельских школ сядут более 36 тысяч школьников, из которых 4 тысячи – первоклашки. Уверен, что современные условия обучения и труд наставников помогут юным архангелогородцам проявить свои таланты и показать достойные результаты в учёбе.

Архангельск – город университетский, нацеленный занять лидерские позиции в научном освоении Арктики. Желаю сообществу студентов побед и достижений в деле открытия новых знаний.

Особые слова благодарности и наилучшие пожелания – всем педагогам Архангельска. От вас, дорогие учителя, зависит, насколько успешны будут дети в учёбе и в жизни, кем станут в будущем, какой вклад внесут в развитие родного города и всей страны.

Желаю всем школьникам и студентам столицы Поморья уверенности в собственных силах, ярких открытий и верных друзей, а учителям и родителям – гордости за своих детей и учеников!

Глава Архангельска Игорь Годзиш