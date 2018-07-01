Активисты Народного фронта в Архангельской области провели акцию «ГТО со звездой»

В рамках проекта Общероссийского народного фронта «Легенды спорта – детям» активисты регионального отделения Народного фронта в Архангельской области присоединились к проведению всероссийской акции «ГТО со звездой». Целью мероприятия стало привлечение детей, молодежи, взрослого населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, а также популяризация физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне». Акцию поддержало региональное агентство по спорту и государственный стадион «Труд», который традиционно стал местом сдачи норм ГТО.

Поддержать участников акции и объяснить, как грамотно выполнить упражнения по дисциплинам на сдачу комплекса ГТО, пришли архангельские спортсмены – мастер спорта по хоккею с мячом Юрий Радюшин, мастера спорта по легкой атлетике Нина Едовина и Елена Копытова. По словам Радюшина, сегодня комплекс ГТО – это настоящее испытание сил для каждого. Так просто стать обладателем значка ни у кого не получится. Нужно серьезно относиться к физкультуре, к тренировкам, работать над техникой. «К примеру, 15-летним ребятам на золотой значок нужно пройти девять дисциплин. Подтянуться на перекладине почти как в армии – 12 раз, прыгнуть в длину с места в длину на 2 м 20 см, выполнить пять выстрелов из пневматической винтовки и набрать 25 очков, плюс еще обязательные состязания по легкой атлетике», – рассказал спортсмен.

Радюшин научил юных спортсменов правильно подтягиваться на перекладине, а легкоатлетки дали мастер-класс на бегу по пересеченной местности. На территории стадиона есть специально подготовленная трасса для данной дисциплины. «Безусловно, всем участникам понравилось проведение мероприятия в таком формате. Результаты спортсменов региональный оператор ВФСК ГТО в Архангельской области занесет в базу данных. По окончании сдачи всех нормативов будет известно, на какой значок может претендовать тот или иной участник, – отметил член регионального штаба ОНФ в Архангельской области Кирилл Неелов. – Совсем необязательно сдавать все сразу. Спортсмены могут готовиться к каждой дисциплине и проходить их постепенно, так как региональный оператор готов в течение всего года тестировать ребят. Убежден, что комплекс ГТО – верный спутник активной и здоровой молодежи, тех, кто ставит для себя высокие задачи в дальнейшей жизни, особенно при выборе военной профессии».

Напомним, акция «ГТО со звездой» прошла в рамках проекта Народного фронта «Легенды спорта – детям» по всей России. Спортивные мероприятия объединили свыше 25 тыс. человек.