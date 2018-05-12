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МВД предлагает ужесточить экзамен на получение водительских прав

МВД РФ разработало проект постановления об ужесточении экзамена на водительские права. В частности, предлагается объединить "площадку" и "город" в одну практическую часть и обязать фиксировать теоретический экзамен на аудио и видео. Об этом сообщает РИА Новости.

В конце апреля 2018 года начальник Госавтоинспекции Михаил Черников сообщал, что новый экзамен на водительские права будет более строгим и уделит больше внимания практическому вождению.

Глава ГИБДД отмечал, что процесс принятия нового экзамена может занять "не один день и не один месяц". По его словам, в данный момент ведомство наблюдает проблему именно в части обучения практическому вождению.

Данный проект постановления предполагает снятие запрета на езду ученика на автомагистралях. Согласно тексту проекта, такое решение приняли в связи с развитием улично-дорожной сети.

"Учитывая развитие улично-дорожной сети и наличие автомобильных дорог, по своим характеристикам не отличающихся от автомагистралей, но при этом не обозначенных дорожным знаком "Автомагистраль", ограничение на учебную езду на автомагистралях в настоящее время является некорректным. В связи с чем проектом постановления предусматривается снятие запрета на осуществление учебной езды на автомагистралях", — говорится в сообщении пресс-центра МВД РФ.

Проектом постановления также вносятся изменения в ПДД по вопросам осуществления учебной езды. Устанавливаются термины "обучающий вождению" и "обучаемый вождению".

"При проведении теоретических экзаменов проектом устанавливается обязанность применения средств аудио- и видеорегистрации процесса их проведения. В целях разработки и утверждения МВД России соответствующего порядка применения таких средств, использования и хранения полученной информации устанавливается отложенный срок начала их применения", — следует из текста проекта.

Что касается самого экзамена, то проект конкретизирует минимальные и максимальные сроки, когда провалившийся в первый раз ученик может снова прийти сдать на права. В настоящее время максимальные сроки назначения повторных экзаменов не установлены.

"Теперь же предусматривается проведение повторного теоретического экзамена не ранее чем через 7 и не позднее 30 календарных дней, а повторного практического экзамена − не ранее чем через 7 и не позднее 60 календарных дней со дня проведения предыдущего соответствующего экзамена", — добавили в МВД РФ.

Проект постановления устанавливает минимальный возраст для каждой категории транспорта, когда человека можно допускать к учебной езде.

Согласно тексту проекта, обучаемому вождению на мотоцикле подкатегории "А1" или мопеде должно быть не менее 15 лет, на легковом или грузовом автомобиле – не менее 16 лет, на мотоцикле категории "А" – не менее 17 лет, на автобусе – не менее 20 лет.

В данный момент в ст. 26 КоАП РФ "Условия получения права на управление транспортными средствами" имеется информация лишь о лицах, которые сдают экзамены на право управления транспортными средствами категорий "B" и "C". Их допускают к учебному вождению при достижении 17 лет.

Проект постановления расширяет перечень оснований для отказа в допуске к экзаменам и выдаче водительского удостоверения. Так, если должностное лицо подразделения ГИБДД заподозрит, что у организации в период обучения кандидата не было права на образовательную деятельность по основным программам профобучения, то в допуске к сдаче экзаменов будет отказано.

Также вводится процедура аннулирования результатов экзамена в случае его проведения с нарушением установленного порядка. При этом кандидату в водители назначаются место, дата и время пересдачи экзамена.

Сейчас практическая часть экзамена разбита на два части — площадка (автодром) и так называемый "город". Проект постановления предусматривает объединение их в единый практический экзамен, который позволит увидеть уровень владения всеми навыками вождения в комплексе в реальных городских условиях.

"Вносятся изменения в части исключения проведения в экзаменационных подразделениях ГАИ проверки первоначальных навыков управления автотранспортными средствами на закрытых площадках с одновременным включением проверки указанных навыков в практический экзамен в условиях дорожного движения", — говорится в сообщении МВД.

Что касается практического экзамена на право управления мототранспортными средствами, то он сохраняется в нынешнем варианте – на площадках, закрытых от движения иных транспортных средств и пешеходов.

Правда если специальные маневры по управлению мототранспортом невозможно выполнить на закрытых площадках, то проверка их выполнения может проводиться на участках дорог или территорий, ограниченных для движения иного транспорта и пешеходов.

03 август 10:30 | : Будни

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