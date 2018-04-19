В бывшем здании школы "Ксения" началась церковная жизнь

Митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил 14 июля совершит Литургию и водосвятный молебен в здании бывшего архиерейского дома-духовного училища в доме №8 по улице Урицкого в столице Поморья.

Богослужение пройдет в помещении, где до революции располагался храм Грузинской иконы Божией Матери.

Приглашаются все желающие. Начало службы — 8:30.

Напомним, что здание в 2016 году было передано администрацией города в собственность Архангельской епархии на основании федерального закона от 30 ноября 2010 г. N 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности».

До июля 2018 года здание арендовала частная школа «Ксения», сейчас в нем будет располагаться новая общеобразовательная школа с православным компонентом.

Историческая справка

Комплекс строений архиерейского дома-духовного училища представляет собой два сросшихся здания с отдельными флигелями, построенных с разницей почти полтора столетия. До наших дней сохранились три здания из пяти — главный корпус, флигель Архиерейского дома и жилой флигель.

Закладка фундамента нового Архиерейского дома была произведена 8 июня 1779 года архиепископом Вениамином, а уже 19 мая 1784 года строительство было завершено. В здании была устроена крестовая церковь в честь святого благоверного князя Александра Невского. В 1835 году в здании был пожар, здание Архиерейского дома было отремонтировано и заново освящено в 1838 году.

В 1869 году здание Архиерейского дома освобождается и его занимает духовное училище. В связи с нехваткой места было решено пристроить к нему еще одно здание. Строительство нового каменного двухэтажного корпуса училища было завершено в 1903 году. Проект и смета для переустройства были составлены архитектором Г.К.Ивановым. Оба здания были объединены общим коридором, перебраны стены входного крыльца, ретирадные места расширены каменной пристройкой. Именно в таком виде здание и сохранилось до наших дней. В новом корпусе на втором этаже была освящена церковь Грузинской иконы Божией Матери.

Архангельское духовное училище упразднено приказом Архгубревкома от 4 марта 1920 года. В разные годы в здании духовного училища размещались — школа рабочей молодежи №18, спортивная школа гимнастов, курсы по самообразованию. С начала 1990-х годов здание занимала частная школа «Ксения».

P.S. О роли частных школ в жизни Архангельска вы прочтете в одном из ближайших выпусков Итогов недели.

(по материалам Архангельской епархии)