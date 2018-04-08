Игумен Феодосий о воровстве, воспитании молодежи и любви к Северу

О причинах коррупции, демографических проблемах и воспитании молодежи «Федеральный Арктический вестник» поговорил с членом Общественной палаты Архангельской области, руководителем епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества игуменом Феодосием (Нестеровым).



- Начнем с вопроса об Общественной палате региона. Что это за орган и почему туда стали приглашать православных священников и других представителей традиционных религий?



- Общественная палата – это один из способов взаимодействия власти и общества. Эта проблема возникла не сегодня. Трагедия русской жизни часто и заключалась в этом огромном разрыве, этой дистанции между ними. Нам нужен связующий мост, место, где можно что-то обсуждать. Общественная палата может проработать вопрос, дать рекомендации… Мне лично приходилось участвовать в работе двух комиссий: по социальной работе и здравоохранению и по образованию. На свои обсуждения Общественная палата может приглашать широкий круг специалистов. Это всегда профессиональный разговор. Когда я впервые там появился, члены Общественной палаты как-то настороженно ко мне присматривались, но со временем мы сдружились, сблизились. Я как священник стараюсь говорить о нравственных аспектах той или иной проблемы. Это очень важно. Часто люди чувствуют их, но не знают, как выразить, как объяснить свою позицию.



- Какие именно темы обсуждаются на заседаниях Палаты?



В комиссии по социальным вопросам как раз нами была заявлена тема бездомности. До сих пор она вообще не затрагивалась, это было некое табу. Оказалось, что вопрос очень непростой. Удалось установить связи – с приютом, с учреждениями здравоохранения, чтобы бедствующим людям не отказывали в помощи. А как помочь, когда у человека нет ни документов, ничего? Прямых решений, может быть, и не нашлось, но проблема была озвучена. А ведь никто даже не знает, сколько у нас таких людей. В комиссии по образованию обсуждали, например, школьное питание, летний отдых детей. Члены Общественной палаты могут приглашать представителей министерств, тех структур, которые отвечают за эту проблематику; они формулируют конкретные рекомендации. У этого инструмента большой потенциал, но не все возможности используются в полной мере.



- Но там звучит и критика? Иногда говорят, что Общественная палата одобряет все действия власти…



- Я бы так не сказал. Люди независимо высказывают свое мнение, говорят о том, как исправить ситуацию. Да, там нет огульной критики, и как раз это, может быть, кому-то не нравится.



- Хотелось бы коснуться социально-экономической ситуации в регионе. Есть такое устойчивое мнение, что наша область пребывает в кризисе, и чем дальше, тем этот кризис глубже. «Ничего хорошего нас не ждет, мы тупиковый регион, отсюда можно только уехать…» В чем причины этой ситуации и где найти выход? Вы в свое время оставили Москву и приехали на Север, что сегодня воспринимается чуть ли не как подвиг…



- Я не могу претендовать на профессиональный анализ, но мы здесь живем и многое можем наблюдать, чувствовать... Во-первых, хотелось бы отметить, что Архангельский Север – регион особенный, со своей спецификой, его нельзя равнять с другими. Здесь, с одной стороны, находятся объекты, стратегически важные для нашей страны, достаточно упомянуть «Севмаш», космодром «Плесецк», шельф арктического побережья, богатейшие леса… С другой стороны, особая духовно-культурная традиция со своей трагической историей. Помимо коренных жителей с их трудной судьбой, здесь много потомков переселенцев, не только добровольных, но и ссыльных…



Мне кажется, здесь очень важна позиция местной власти и конкретных личностей. Можно назвать немало успешных предприятий: «Титан», «УЛК», «Трактордеталь» и другие. Они были построены активными, целеустремленными людьми. Другой пример: несколько лет назад главой Красноборского района была Ольга Смирнова, нынешний Уполномоченный по правам ребенка. Район действительно шагнул вперед, в нем строятся дороги, дома, ведется большая духовно-нравственная работа.



Удерживать и развивать Север невозможно без активного участия государства. Это понятно любому здравомыслящему человеку. Никакая голая коммерциализация здесь в принципе невозможна. Мне приходилось общаться с северодвинцами, работниками «Севмаша» — это костяк, элита нашей военной промышленности. Это интеллигенция с большой буквы. На нашей земле люди всегда служили Отечеству. В то же время все решения должны быть гибкими, надо уметь сочетать интересы бизнеса с государственными. И, конечно, нужна любовь к этому краю.



- Не могу не спросить про бич нашего времени – коррупцию. К сожалению, у нас постоянно происходят коррупционные скандалы. Попадаются на взятках люди, у которых, казалось бы, все есть. Чем это вызвано и как с этим бороться?



- Я глубоко убежден, что это исключительно духовно-нравственная проблема. Мы часто говорим, что русские деловые люди раньше часто не заключали письменных договоров, ограничиваясь данным словом и нисколько в нем не сомневаясь. Сейчас это можно вспоминать с печальной улыбкой. Мы защищаемся множеством договоров, соглашений, статей и так далее, чтобы исключить малейшую возможность для обмана. И это не помогает. Юристы говорят, что у нас хорошее законодательство, законы пишутся продуманные, над ними работают умные люди, но всего этого недостаточно, если человек сам, осознанно, не откажется от нарушения законов.



- Нравственная мотивация?



Да, его внутреннее устроение, состояние. Это воспитывается с раннего детства, в семье, в семейных устоях. Такие люди, конечно, у нас есть, они никогда не будут брать взяток. Им это неинтересно. Это возможно. Раньше, несмотря ни на что, в людях старались воспитывать эту цельность. И свой нравственный выбор человек делает еще в молодости, в детстве.



- Таких людей, на мой взгляд, и надо выдвигать вперед, выделять…



- Да, это в хорошем смысле элита – правильная, ответственная. Брать взятки должно быть стыдно. Таково должно быть общественное мнение. Не одобрение: «Вот какой молодец, и тут успел, и там прихватил», - а порицание. Конечно, сегодня это какая-то чума, какой-то вирус. Духовное заболевание, очень опасное. За ним обязательно идет предательство, «подстава». Трагедия в Кемерово показало эту «болезнь» во всем ее ужасе. Один дал взятку, другой закрыл на что-то глаза, третий проигнорировал… А в итоге погибли дети.



- Еще одна серьезная проблема нашего региона – проблема демографии. Плотность населения одна из самых низких по России, молодежь уезжает, отток по десять тысяч человек в год. Как это исправить?



- Молодые люди хотят развиваться, но далеко не все готовы вот так бежать со всех ног, переменить место жительства непросто. Не каждому подходит такой путь. Есть те, кто привык работать рядом с природой, и даже в город переехать для них проблема. Каждый муниципалитет должен об этом подумать. Вот выпускной класс – что будет с этими ребятами? Конечно, руководители на местах должны особое внимание уделять этой проблеме. Профессиональная ориентация, знакомство с профессиями, дни открытых дверей в учебных заведениях… Нужно объяснить выпускникам, что их ожидает, открыто, честно. Внимание – это очень важно, особенно в небольших населенных пунктах. Молодому человеку важно знать, что взрослые о нем думают, что они не хотят, чтобы он куда-то уехал. У каждого должен быть дом, теплый, родной.



- Верующий человек знает: то, что он родился здесь и сейчас – неслучайно…



- Когда люди приходят в храм, ища ответы на свои вопросы, они иногда говорят как раз о потребности переехать. И мы видим, сколько всего за этим прячется. И мы спрашиваем: зачем тебе это нужно, есть ли на это воля Божия? Приобретешь ли ты от этого пользу? Далеко не все из уехавших в результате остаются довольны. Они обрывают все связи, теряют даже церковный приход. Круг общения, круг знакомств… Да, иногда приходится переезжать, из-за детей, из-за работы, но это всегда большое напряжение.



Хорошо, когда у человека есть возможность куда-то поехать, попутешествовать, но смена места жительства – это очень сложный духовный вопрос. Это нужно делать осмысленно, подготовившись, чтобы не сломаться. А иногда и приходится переезжать, а душа не хочет.



- А как привить людям любовь к Северу, к их малой родине?



- Это все начинается в детстве, с примера взрослых. Что ребенок слышит, как старшие сами относятся к родной земле. Есть удивительный пример, когда директор школы предложил участвовать в восстановлении храма. Храм, какой-то памятник – очень важно отношение взрослых людей ко всему этому. Отношение к своему двору, к своему поселку. Для этого даже какой-то особый бюджет не нужен.



Молодежь ждет личного примера. Если взрослые сами говорят, что здесь все плохо и нужно скорее уезжать, дети это услышат. Но есть люди, которые очень любят родные места, они как-то прирастают к ним, благоустраивают… Северная природа – ее надо только поддержать, и получаются удивительные вещи.

Беседовал Михаил Насонов