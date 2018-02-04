ОНФ обратился к властям Архангельска с просьбой заткнуть дыру на Воскресенской

В региональное отделение Общероссийского народного фронта в Архангельской области обратились с жалобой жители многоквартирного дома по улице Воскресенская 106, корпус 1. Их проблема заключается в том, что дорожное покрытие между домом и рядом расположенным детским садом находится в полуразрушенном состоянии. Общественники направили обращение в департамент городского хозяйства с просьбой восстановить дорожного покрытия.

Прошлой осенью на этом участке проводились аварийные работы по восстановлению водоснабжения, асфальт был разрушен тяжелой техникой, чтобы устранить течь в трубе. После окончания работ яму не заасфальтировали, а засыпали песком, щебнем и землей. С наступлением весны на этом месте образовалась грязь, обходить которую вынуждены также и дети, идущие в школу. В рамках реализации проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» эксперты регионального отделения ОНФ осмотрели участок данной дороги. На месте общественники увидели, что талые воды ускорили разрушение и без того опасного участка дороги. В самом асфальте образовался провал, через который видна труба водоснабжения. Автомашины, во избежание провала, двигаются, придерживаясь только одной стороны дороги. Это затрудняет их разъезд в дворовой территории, где расположены дома, детский сад и школа.

«К сожалению, с такими фактами жители областного центра сталкиваются нередко. Аварии на инженерных сетях, как правило, сопровождаются разрытиями земли, разрушениями асфальта. Чиновники не могут разобраться, кто должен восстанавливать разрушенные участки? Практика показывает, что водоканал заниматься этим не хочет и не может, остальные подразделения «кивают» друг на друга. В этом вопросе нужно принимать конкретные решения», - отметил координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Архангельской области Алексей Нестеренко.

Региональное отделение ОНФ направило обращение в департамент городского хозяйства с просьбой восстановления провалившегося дорожного покрытия, также были приложены материалы фотосъемки. Активисты ОНФ будут держать ситуацию на контроле вплоть до решения проблемы.