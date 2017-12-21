Back in the USSR? Заметки архангелогородца из Торонто

Все мы в непростые времена своей жизни думаем обычно - а ну их, не махнуть ли мне куда-нибудь туда, где и платят хорошо, и понимают меня с полуслова. Еще скажи мне читатель Руснорда, что не было у вас таких мыслей и быть не могло.

Ну да, у читателя 10-х годов XXI века может и не было. Мы об этом в следующих статьях об эмиграции поговорим.

А вот у меня лично мысли эти подлые были, еще как были. Решил вот покаяться пока

не поздно. Уж больно СССР тот привлекательным сделать пытаются сейчас люди из того времени, да СМИ многие. Но у меня так получилось, что, если будем возвращаться в СССР обратно, то уж точно без меня. Я в той эпохе никому не нужен был. Может и сейчас не нужен, но вот Руснорду пока точно нужен, уверен в этом.



Еще в далеком 1983 году во время средиземноморского круиза в составе архангельской группы туристов подумывал остаться в Барселоне. Насовсем. Сейчас это просто смешным кажется молодым читателям моих опусов. А нам. тому поколению коммунистической молодежи 70-х начала 80-х, смешным это не казалось. Уж больно disconnected жизнь в СССР казалась в сравнении с западной.

Что вспоминать, что было, то было. Только-только попали мы на Запад самолетом до Марселя – Францию, Испанию, Грецию, Мальту и Турцию - аккурат как начался период мощных антисоветских демонстраций по поводу сбитого 1 сентября 1983 американского

гражданского самолета.

Но 300 человек молодых комсомольцев со всей страны не подвели ни комсомол. ни партию тогда. А могли бы, могли бы и нервы сдать, когда наш туристический испанский автобус сопровождали по соседним полосам хай-вэя машины с лозунгами

"Нация убийц!", с бутафорией ракет ss-20 и много чего другого. В корейском Боинге было около 300 пассажиров и много детей, который убили советские ПВО по причине полета над советскими военными базами. Обе стороны вели себя безобразно. Маршал Огарков отдал приказа на поражение, заведомо зная, что на экранах радара высветился гражданский лайнер. Ну а американская провокационная полетная линия заведомо рассчитывала на такой исход. Видите, как давно противостояние двух "ершистых", как говорил бывший архангельский губернатор Анатолий Ефремов, стран тянется.



Правда и мы помогали этой братии в антисоветской пропаганде, как могли. Ходили на Западе идиотскими своими пятерками, и на нас разве что пальцем не показывали трудящиеся капиталистического мира. Туристу, если прорвался сквозь комсомольскую и партийную комиссию для разрешения туристической поездки, почти все запрещено. Молодые были, но даже на секс-фильм нас не отпустили, а в свои 27 кому же не хотелось посмотреть и почувствовать - ну что же это в конце концов такое?! Но в СССР же секса не было, вот и не ходили. Вернее, одна попытка была. Пошли в Греции с другом по каюте, но тайком и первым, кого в греческом запретном кинотеатре увидели был ...помполит. Тот самый, который опустил смущенные глаза и не забыл отрапортовать на борту советского туристического лайнера "Аджария", что де туристы Харлов и Джувеликян (Котласу привет, Акоп!) нарушили запрет, и фильм неправильный пришли смотреть.

А денег у советского туриста было "кот наплакал". Но мы водку продали в Греции через "земляков" Акопа. Вот оно армянско-советское братство в действии. Это было выполнение обещания капитану ГАИ Акопу Джувеликяну фильм тот сексуального характера сопровождать и с "парохода"- мы так все плавсрредства Северного морского пароходства называли - попыток убежать не делать. Все по-честному.

Вы бы видели лица комсомольцев туристов, когда мы вернулись на борт "Аджарии".

Все уже про все знали и "профсоюзный работник" из Архангельска Геннадий с легкой грустью сообщил капитану Джувеликяну и неосвобожденному секретарю комсомольской организации Торгмортранса, что дома нас ждут неприятности. Акоп даже запил с испугу и пришлось уже мне его уговаривать в нашей двухместной каюте. что де "вся жизнь впереди- напейся и спи". Это я "Самоцветов" так всегда передергивал, да и что с нас взять было, если человек с высшим историческим, коммунистическим, идеологическим образованием подался в далеком 1983 году в те три профессии, которые при любой власти пригодятся. Оставляю читатель, в раздумье, а ну-ка сообразите, что это за профессии такие?

И есть ли они сейчас?

Спешу успокоить. Есть, еще как есть и будут всегда. Одна из них музыкант и певец в том самом заведении, что гордо высвечивается на банкноте нашей страны банкноте 500 русских рублей. Славный ресторан "Север" Северного морского пароходств с 15 тысячами работающих и 130 пароходами тогда возглавлял человек легенда - Сергей Иванович Кузнецов. 6 этаж там был комиссарским отделом, и я тогда, да и нынче по работе нынешней, когда в СМП бываю, туда непременно захожу. Комиссарского воздуха понюхать и "поностальгировать". Как в партию вступал, как Вешняков Александр наставлял нас, молодых руководителей комсомола, поднимать выше знамя пролетарского интернационализма. И непременно назидательно требовать прекратить идейное разложение молодых комсомолок на пленуме комсомольско-пароходском.

Ну было дело. Проводил комсобрание 4 торговых предприятий Трогмортранса в ресторане "Север" по понедельникам под рассказы о неслыханной тогда средиземноморском круизе, о желании создать молодежный жилищный строительный комсомольский кооператив, о совместных выездах на отдых на пароходском Икарусе, о рок-музыке и прочем вольнодумстве.

Михаил Сергеевич Горбачев прекратил мою музыкальную биографию известием о запрете алкоголя в ресторанах с 1 июня 1985 года.



Новенький партбилет, все-таки выданный Вишняковым, был уже в кармане и пришлось спрыгивать с того музыкального парохода по вполне понятным причинам. Чаевых от трезвой публики ресторана "Севера" уже было не дождаться. Как и в "Полярном" и "Белых ночах"… и много где еще в нашей необъятной родине СССР.

Народ в рестораны ходить почти перестал, а если и выпивал в эпоху трезвости, то это было в чайниках, кофейниках и прочих хитрых на выдумку приспособлениях советских официантов. Во была эпоха!

Но у трезвости были и немалые плюсы. По занавес СССР талонная эпоха заставляла водку "Лайт", как мы смеялись тогда, покупать впрок. Но у кого 2 бутылки в месяц выпивались быстро, те были обречены на трезвость.

Как человек, учившийся в аспирантуре в период борьбы с пьянством в уродливой форме, хочу сказать, что плюсов в трезвости есть много сейчас, и было тогда. Население стало выглядеть свежее, папы стали чаще трезвыми глазами смотреть на своих детей, жен, сестер, родителей. Советские семьи стали больше покупать товаров народного потребления, больше путешествовать по родной стране. Ибо комиссарские запреты на поездку за пределы СССР в так называемые капиталистические страны, введенные за рамки социалистической морали еще основателем советского государства Владимиром Лениным, по-прежнему действовали неукоснительно.

Меня вот выпустили тогда в средиземноморский круиз в 1983 году, а друга Сережу Сараева, знаменитого ныне архангельского композитора, увы, попросили подождать. И не мешать работе партийно-комсомольской комиссии, проверяющей всех нас на лояльность советскому режиму. Помню, супруга музыканта, бухгалтер СМП Лариса Сараева с грустью говорила: "Привезет теперь твой Харлов дубленку или плащ кожаный из Турции.

А тебе ... - грозно взглянув на расстроенного мужа-подкаблучника - дорога одна, в деревню". И, словно известная всем боярыня Морозова, показала мужу перстом почему-то вверх. Хотя родовое гнездо Сараевых было совсем в другом направлении, где-то на юге Архангельской области.

Лариса Сараева словно в воду смотрела. Турция сначала нас не порадовала тем, что группу задержали. Турецкие пограничники и 300 советских туристов - комсомольцев теплохода "Аджария" с нетерпением вглядывались в турецкие торговые берега. Ну где там все эти дубленки и плащи, и правда ли что, все это можно купить за 15-20 долларов? Каждый турист судорожно сжимал в кармане этот вожделенные американские бумажки- пропуск к кожано-дубленому счастью…

(продолжение следует)

Владимир Харлов