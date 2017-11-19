"Океана любви!". Поздравление с Новым годом (Собаки) от Ольги ОСИЦЫНОЙ

Сказочного настроения в новогоднюю ночь желает всем своим землякам депутат областного Собрания заместитель председателя комитета по бюджету и налоговой политике Ольга ОСИЦЫНА:

- Неумолимо подходит к своему финалу 2017 год задиры-Петуха и наступают приятные традиционные предпраздничные хлопоты и приятные приготовления к встрече нового 2018 года - года Желтой Собаки! Это животное - мощный знак, который возьмет под свое покровительство решение большинства вопросов, которые, как кажется, почти невозможно разрешить.

И главное в наступающем году - это верность и преданность, ведь именно такие качества у символа животного наступающего года. Я желаю всем новых возможностей и стремлений, новых горизонтов счастья и просторов вдохновения в предстоящем году.

Океана любви, здоровья всем, легкости в жизни и отсутствия проблем. Удачного начала и успешного продолжения Вам в новом году!

Пусть новогодняя ночь исполнит желание каждого из вас и подарит всем чудесное настроение.