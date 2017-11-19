Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

"Океана любви!". Поздравление с Новым годом (Собаки) от Ольги ОСИЦЫНОЙ

Сказочного настроения в новогоднюю ночь желает всем своим землякам депутат областного Собрания заместитель председателя комитета по бюджету и налоговой политике Ольга ОСИЦЫНА:

 - Неумолимо подходит к своему финалу 2017 год задиры-Петуха и наступают приятные традиционные предпраздничные хлопоты и приятные приготовления к встрече нового 2018 года - года Желтой Собаки! Это животное - мощный знак, который возьмет под свое покровительство решение большинства вопросов, которые, как кажется, почти невозможно разрешить.

И главное в наступающем году - это верность и преданность, ведь именно такие качества у символа животного наступающего года. Я желаю всем новых возможностей и стремлений, новых горизонтов счастья и просторов вдохновения в предстоящем году.

Океана любви, здоровья всем, легкости в жизни и отсутствия проблем. Удачного начала и успешного продолжения Вам в новом году!

Пусть новогодняя ночь исполнит желание каждого из вас и подарит всем чудесное настроение.

30 декабрь 07:58 | : Будни

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


"Сказки бабушки Галины", выпуск 26. Роль устьянской колбасы в деле экс-министра Улюкаева
"Сказки бабушки Галины", выпуск 25. Лизуны из Архангельского облсобрания
"Сказки бабушки Галины", выпуск 24
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Декабрь 2017 (242)
Ноябрь 2017 (240)
Октябрь 2017 (249)
Сентябрь 2017 (235)
Август 2017 (234)
Июль 2017 (212)


Деньги


все материалы
«    Декабрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.