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Активисты ОНФ настаивают на завершении строительства социального жилья на улице Доковской в Архангельске

Эксперты региональной рабочей группы Общероссийского народного фронта «Качество повседневной жизни» в Архангельской области совместно с представителями департамента городского хозяйства провели рейд на объект незавершенного строительства по программе переселения граждан из ветхого жилья по улице Доковской.

Строительство четырех жилых домов было приостановлено в 2012 г. в связи с коррупционным скандалом и последующим возбуждением уголовных дел. В настоящее время администрацией города не принято окончательное решение о завершении строительных работ. По результатам рейда ОНФ будет настаивать на завершении строительства объектов, учитывая их высокую степень готовности и острую необходимость граждан в жилье.

При осмотре объектов эксперты ОНФ пришли к выводу, что строительство домов велось с грубыми нарушениями строительных норм и проектных решений. Так, на первом этаже были установлены несущие элементы с несоответствующим проекту сечением, качество металла не было подтверждено сертификатами качества и соответствия, что привело к образованию локальной коррозии и деформации некоторых стоек. В узловых соединениях были применены метизы без антикоррозийного покрытия, металлические элементы лестничных маршей также выполнены без защиты от коррозии. Серьезным нарушением является несоблюдение противопожарных разрывов между возведенными домами.

«Если в целом оценить принятые конструктивные решения по возведению данных домов, то следует отметить, что каркасные жилые дома больше подходят для использования в труднодоступной местности или вахтовых поселках. В городской застройке их использовать нежелательно, они не столь долговечны. Все-таки два слоя обшивки и мягкий утеплитель между ними – не совсем северный вариант жилья», – прокомментировал член регионального штаба ОНФ Сергей Альбицкий.

По мнению сопредседателя регионального штаба ОНФ Филиппа Варзумова, чтобы люди могли заселиться в эти дома, нужно устранить все дефекты и недоделки, это позволит обеспечить безопасную и надежную эксплуатацию зданий. Региональное отделение ОНФ направит главе администрации Архангельска обращение о необходимости завершить строительство социальных домов на улице Доковской.

22 декабрь 11:34 | : Будни

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