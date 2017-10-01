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Кенозерский национальный парк помогает региональному минздраву лечить архангельскую глубинку

Кенозерский национальный парк совместно с Министерством здравоохранения Архангельской области продолжают реализацию проекта «Заповедное Кенозерье — территория здоровья». В начале декабря мобильная бригада врачей Архангельской областной клинической больницы принимала пациентов в Каргопольском секторе Парка.

С пятого по седьмое декабря кардиолог Игорь Сиразов, невролог Сергей Шорохов, терапевт Диана Смотрина, акушер-гинеколог Анна Семенец, хирург Александра Тердунова и врач УЗИ Мария Мартюшова провели 233 приема. Лечебно-консультативная помощь жителям деревень Морщихинской, Орлово и Труфаново оказывалась совершенно бесплатно.

Работа с пациентами в основном шла в фельдшерско-акушерском пункте Морщихинской. Кроме того, в один из дней кардиолог и невролог посетили деревню Труфаново. За время своего пребывания в Парке врач УЗИ принял 63 пациента, невропатолог – 48, хирург – 35, терапевт – 34, кардиолог – 30, а акушер-гинеколог – 23.

Будучи в Парке, врачам также удалось познакомиться с его природным и историко-культурным наследием. В программу их пребывания в Морщихинской вошли экскурсия по ЭКОмузею, мастер-классы в рукодельной избе и посещение деревни Масельги с заездом на водораздел между Белым и Балтийским морями.

Отметим, что визиты медиков в Парк проводятся на регулярной основе с 2014 года. За три года реализации проекта около 2000 жителей Кенозерья и Лекшмозерья смогли посетить медицинских специалистов из Архангельска. В октябре врачи посетили Плесецкий сектор Парка, а в марте этого года побывали в «Онежском Поморье».

ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский» выражает благодарность руководству Архангельской областной клинической больницы. Отдельное спасибо - Светлане Орловой, заместителю главного врача АОКБ по терапевтической помощи, за личный вклад в осуществление проекта.

Кенозерский национальный парк помогает региональному минздраву лечить архангельскую глубинку

Кенозерский национальный парк помогает региональному минздраву лечить архангельскую глубинку

12 декабрь 08:38 | : Будни

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