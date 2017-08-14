Протоиерей Алексий: "Почтению к старшим учитесь у народов Кавказа". Рассуждения к Дню пожилых людей

В нормальном обществе уважение, почет и помощь людям преклонного возраста нужно оказывать каждый день. Об этом сказал глава отдела медико-социального служения и благотворительности Архангельской епархии протоиерей Алексий Денисов накануне Международного дня пожилых людей, который отметят в России 1 октября.

«Вспомним слова Христа Спасителя, обращенные к ученикам: "Кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою; и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом"(Мф.20:26-27), — сказал священник. — Кто в молодой семье больший? Родители или малые дети? Понятно, что родители. Понятно и то, что они слуги своим детям. Но проходит время, родители становятся немощными, пожилыми, и тогда роль слуг переходит к выросшим и окрепшим детям».

По словам отца Алексия, одно из важнейших достоинств традиционных культур — сохранившееся в них почитание старших: «Нам, представителям большого русского народа, должно быть стыдно, что не можем показать пример такого отношения к людям почтенного возраста. Мы в этом должны ориентироваться на малые народы, например чеченский или ингушский, которые показывают образцы почитания старшего поколения. Не нужно забывать, что заповедь "Чти отца твоего и матерь твою, да благо тебе будет, да долголетен будешь на земле" — одна из десяти, данных Господом Богом Моисею на горе Синай, — идет впереди "Не убий" и "Не укради". Эта заповедь должна быть истиной и руководством к действию на каждый день! А то, что на государственном уровне хотя бы раз в году об этом вспоминаем, уже хорошо».

Священник отметил, что любой праздник — это не повод для безделья. «Как в церковные праздники и воскресные дни, которые нужно посвящать Богу, мы не должны лежать на диване, смотреть телевизор и плевать в потолок, так и в гражданские, — сказал отец Алексий. — Христос озвучил принцип, по которому Он будет судить людей: "Так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне" (Мф. 25:40). Братья меньшие — это те, кто нуждаются в помощи. Праздники нужно отмечать, угождая Богу через помощь людям, которые в ней нуждаются и ждут ее от нас. День пожилых людей напоминает о необходимости почитать людей, положивших силы на то, чтобы существовала наша страна, Родина, мы сами. Праздник — повод подумать, вспомнить о том, что надо чтить стариков, наших предков, помогать им. Вспомнив, нужно всегда держаться этого принципа».

Отец Алексий напомнил, что почитание к старшим должно быть не только в семье, в домашней сфере, но и в общественном пространстве: «В советское время было движение тимуровцев, эти ребята — пионеры и школьники — заботились о пожилых людях, посещали их. Слава Богу, за последние годы появились аналогичные молодежные добровольческие движения. Например, в медицинском университете добровольцы опекают ветеранов-преподавателей. Это важно для страны и для каждого гражданина, не только для тех, о ком заботятся, но и для самих заботящихся. Это важно для всех нас, если мы хотим жить в консолидированном обществе».

Отметим, что считать 1 октября Международным днем пожилых людей (International Day of Older Persons) постановила 14 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции 45/106. Сначала День пожилых людей стали отмечать в Европе, затем в Америке, а в конце 1990-х годов уже во всем мире. День пожилых людей празднуется с большим размахом в скандинавских странах.

По данным ООН, за последние десятилетия состав мирового населения резко изменился — с 1950 по 2010 год продолжительность жизни на общемировом уровне увеличилась с 46 до 68 лет и, как прогнозируется, достигнет 81 года к концу нынешнего века. В настоящее время в мире насчитывается почти 700 миллионов человек старше 60 лет, а к 2050 году количество таких людей достигнет двух миллиардов, что составит более 20% мирового населения. Причем, если верить прогнозам специалистов, к 2050 году впервые за всю историю человечества люди старше 60 лет в мире окажутся многочисленнее детей.

(по материалам Архангельской епархии)