Дзержинскому - 140. А дело его живет?

От пресс-службы Регионального управления ФСБ России по Архангельской области:

11 сентября 2017 года исполняется 140 лет со Дня рождения выдающегося государственного и общественного деятеля, одного из создателей и первого руководителя Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) Феликса Эдмундовича Дзержинского.

Ф.Э. Дзержинский искренне и честно служил Отечеству. Его вклад в историю нашего государства трудно переоценить. Он прожил относительно недолгую жизнь (умер в возрасте 48 лет), успев многое сделать.

В молодом советском государстве Феликс Эдмундович занимал важнейшие государственные посты. С декабря 1917 по июль 1926 он фактически был бессменным председателем ВЧК – ОГПУ, в 1919-1921 – наркомом внутренних дел, в 1921 – 1924 – наркомом путей сообщения, с февраля 1924 – председателем ВСНХ.

На ведомство безопасности был возложен широкий круг задач по укреплению суверенитета и территориальной целостности государства, выполнению особых поручений советской власти, в т.ч. и по решению социальных проблем. Под руководством Дзержинского органы безопасности приобрели значительный опыт в борьбе коррумпированными элементами, организованной преступностью, незаконными вооруженными формированиями.

Отдельные политики и историки, осуждающие «красный террор», забывают о существовании «белого террора» и умалчивают о том, что карательная политика ВЧК не носила одномерного характера и определялась, прежде всего, остротой обстановки на фронтах гражданской войны. При этом известны факты, что именно по инициативе Ф.Э. Дзержинского неоднократно отменялась смертная казнь по отношению к противникам советской власти.

Кроме того, во главе «карательного аппарата» ВЧК Дзержинский стал не только борцом с «белым террором», но и «спасителем» Республики Советов от разрухи. Благодаря его деятельности во главе ВЧК было восстановлено более 2000 мостов, почти 2,5 тыс паровозов и 10 тысяч километров железной дороги.

Феликс Эдмундович являлся членом ЧК, возглавлял десятки различных комиссий. В т.ч. по доставке продовольствия в голодающие районы центра России, ликвидации топливного кризиса в Донбассе, улучшению быта рабочих, в Комитете обороны Москвы.

После окончания гражданской войны более пяти миллионов детей остались на улице без попечения родителей и родственников. Именно Феликс Эдмундович Дзержинский стал инициатором государственной программы поддержки беспризорного поколения, которое не только кормили, одевали и обували в специально организованных детских домах, но и воспитывали в духе нового государственного строя. Многим детям была дана настоящая путёвка в жизнь.

Дзержинский понимал, насколько важна хорошая физическая форма для сотрудников правоохранительных органов и спецслужб. По его инициативе было создано спортивное общество «Динамо». В качестве тренеров были привлечены лучшие спортивные кадры Москвы. И сегодня «Динамо» является одним из самых массовых спортивных обществ.

Немногие знают, что Феликс Дзержинский был не только руководителем отечественных органов государственной безопасности. После гражданской войны он внес выдающийся вклад в дело возрождения промышленного потенциала Советской России. Это был подвижник новой экономической политики (НЭП), сторонник развития хозрасчета и рыночных отношений.

Безусловно, Феликс Эдмундович был личностью яркой, сильной, государственного масштаба, и для ее объективной оценки необходимо учитывать обстоятельства исторической эпохи, в которой ему пришлось жить и работать.