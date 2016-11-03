Семь "смертельных" перекрестков Архангельска

Госавтоинспекция Архангельской области обнародовала список семи наиболее опасных перекрестков в столице региона:
- перекрёсток улиц Выучейского и Суфтина,
- перекрёсток улицы Гагарина и проспекта Советских космонавтов,
- перекрёсток проспекта Обводный канал и Садовой улицы,
- перекрёсток проспекта Обводный канал и улицы Гайдара,
- перекрёсток проспекта Обводный канал и улицы Розы Люксембург,
- перекрёсток улицы Тимме и 23-й Гвардейской дивизии,
- перекрёсток Троицкого проспекта и улицы Карла Маркса.
Как сообщает издание «Правда Севера», за 2016 год на этих перекрёстках произошло 40 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадал 51 человек. При этом число произошедших здесь ДТП наверняка еще больше – в статистике не учтены аварии, оформленные по «европротоколу», и ДТП без пострадавших.