Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Семь "смертельных" перекрестков Архангельска

Госавтоинспекция Архангельской области обнародовала список семи наиболее опасных перекрестков в столице региона:

- перекрёсток улиц Выучейского и Суфтина,

- перекрёсток улицы Гагарина и проспекта Советских космонавтов, 

- перекрёсток проспекта Обводный канал и Садовой улицы, 

- перекрёсток проспекта Обводный канал и улицы Гайдара, 

- перекрёсток проспекта Обводный канал и улицы Розы Люксембург, 

- перекрёсток улицы Тимме и 23-й Гвардейской дивизии, 

- перекрёсток Троицкого проспекта и улицы Карла Маркса.

Как сообщает издание «Правда Севера», за 2016 год на этих перекрёстках произошло 40 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадал 51 человек. При этом число произошедших здесь ДТП наверняка еще больше – в статистике не учтены аварии, оформленные по «европротоколу», и ДТП без пострадавших.

03 февраль 12:10 | : Будни / Происшествия

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

По планете с Ириной Скалиной

все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Февраль 2017 (26)
Январь 2017 (200)
Декабрь 2016 (233)
Ноябрь 2016 (180)
Октябрь 2016 (157)
Сентябрь 2016 (186)


Деньги


все материалы
«    Февраль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.