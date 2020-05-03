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Такие же, как мы. В Архангельске обсудили тифлокомментирование фильмов и спектаклей

В мире почти 40 млн человек являются незрячими. В России ежегодно порядка двух десятков тысяч человек признаются инвалидами по зрению. В Архангельской областной специальной библиотеке для слепых числится более двух тысяч читателей. Создать равные условия в кинотеатрах, на выставках, спектаклях и других учреждениях культуры региона для всех групп населения - именно этому был посвящен круглый стол «Искусство без барьеров» в рамках образовательной программы Международного кинофестиваля Arctic open.

В Архангельске в Интеллектуальном центре Научной библиотеке САФУ обсудили важность введения такой услуги как тифлокомментирование. Другими словами - это лаконичное описание предмета, пространства или действия, которые непонятны слабовидящему без словесных пояснений. На сегодняшний день в регионе  всего один профессиональный тифлокомментатор - Евгения Борисова, сотрудник библиотеки для слабовидящих в Архангельске.

В прошлом году на социальной площадке кинофестиваля Arctic open она помогла зрителям с проблемами зрения погрузиться в атмосферу фильмов «Светлана и Курт навсегда» и «67 49 32 Север».

Теперь тифлокомментарии будут доступны для людей с нарушениями зрения в Архангельском театре драмы. Первый такой спектакль пройдёт 16 октября. Постановку «Гроза» по пьесе Островского смогут послушать люди с проблемами зрения с помощью специального оборудования. Оно было получено в рамках конкурса «Особый взгляд» благотворительного фонда Алишера Усманова.  Участники круглого стола и самые главные эксперты — незрячие зрители — протестировали  специализированное  оборудование и послушали  отрывок  спектакля.

По словам директора кинофестиваля Arctic open Тамары Статиковой, круглый стол стал только началом разговора о доступности кино, музеев и театров для людей с нарушениями зрения.

- Три года подряд вместе с соорганизатором кинофестиваля - университетом САФУ - мы показываем фильмы с сурдопереводом и тифлокомментированием для людей, у которых должен быть доступ ко всем видам искусства.  Мы собрались для того, чтобы обсудить, как в полной мере предоставить все услуги для людей с ограниченными возможностями здоровья, сверить позиции и объединиться в своих намерениях, - рассказывает Тамара Статикова.

 Ведущий консультант регионального министерства образования и науки Андрей Юркин считает, что в вопросах доступности искусства для всех категорий граждан большую роль играет подготовка специалистов к работе с детьми и взрослыми, имеющими трудности со здоровьем.

 - В Архангельской области нет ни одной специальной коррекционной образовательной школы для детей с нарушениями зрения, но есть обычная общеобразовательная школа в Архангельске, которая обучает эту категорию детей. Я бы обратил особое внимание на повышение квалификации работников образования и других сотрудников различных организаций по вопросам, связанным с тифлопедагогикой, тифлопсихологией и тифлокомментированием в том числе. Любой ребёнок, выходя из стен школы, сможет заниматься в спортивных секциях, в учреждениях культуры и других организациях, - считает специалист.

Заместитель начальника Управления культуры и искусства Министерства культуры Архангельской области Анна Фофанова сообщила о необходимости внедрения такой услуги как тифлокомментирование.  - Библиотеки, музеи, театры должны быть доступны, удобны, дружественны для людей с ограниченными возможностями здоровья. В регионе существуют практики адаптации услуг культуры, но это лишь начало большой серьезной работы. Несколько лет назад мы уже проводили экскурсии в театры для слабовидящих. Сегодняшняя наша встреча — это новый шаг. Особенно приятно, что это мероприятие организуется в рамках масштабного кинофестиваля, на котором создается доступная среда для всех зрителей, - говорит представитель минкульта региона.

На круглом столе опытом по проведению выставки «Чувство живописи» поделились сотрудники арт-центра «Красный» из Новосибирска. Там слабовидящие посетители слушают не только искусствоведческие описания картины вместе с тифлокомментариями, но и стихотворения, чувствуют ароматы, соответствующие атмосфере, а также могут потрогать тактильные копии произведений искусств.

Второй день круглого стола был практическим: участникам и незрячим зрителям показали  документальный фильм «Дети Грота» о  работе школы-интерната  имени К.К.Грота для детей с нарушением зрения в Санкт — Петербурге. Фильм представил продюсер Виктор Скубей.

  -  Как я узнал, в Архангельске нет ни одного муниципального кинотеатра, где можно было бы устраивать социальные показы, в том числе, с тифлокомментариями. Как только мы начнём получать обратную связь от людей с проблемами зрения, слышать их, тогда будет развиваться и искусство тифлокомментариев. - говорит Виктор Скубей, продюсер, директор «СевЗапКино».

Подводя итоги работы  круглого  стола «Искусство без барьеров», поделилась опытом по обучению тифлокомментаторов декан факультета иностранных языков Омского государственного университета Евгения Малёнова. В университете действует магистерская программа по обучению специалистов аудиодескрипции. Сейчас на курсе учится около 20 человек.

 - Главное знакомить общественность с тем, что есть такая услуга как тифлокомментирование. Круглый стол в Архангельске - прекрасный первый шаг для обеспечения аудиодоступности. После первой такой встречи сложно добиться больших подвижек, но главное начать информировать людей. Инклюзивное образование нужно начинать со школьной, студенческой скамьи, - считает специалист.

   

06 октябрь 07:48 | : Культура

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