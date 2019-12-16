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Островной «Страдивари». Сельский священник планирует открыть скрипичную столярную школу

Настоятель Вознесенского храма села Вознесение на о. Андрианов (Приморский район, Архангельская область) священник Николай Ткачук наладил кустарное производство гитар и подготовил проект первой скрипки. Об этом ИА «RUSNIRD» сообщили в пресс-службе Антониево-Сийского монастыря.


Отец Николай изготовил уже 15 гитар, каждой из которых дал собственное имя и подарил друзьям. Места в доме, где живет большая семья не хватает, поэтому мастерская устроена на балконе. Изготовлением скрипок священник увлекся совсем недавно. Подспорьем служит книга «Искусство изготовление скрипки» английского мастера Криса Джонсона.
В планах отца Николая открыть школу столярно-гитарного дела для детей. А так же учить их игре на струнных музыкальных инструментах.


«Наш священник - человек необычный. Бывший военный, прошел чеченскую войну. Затем служба в органах. А в последние годы - служение на нашем Богом забытом острове в полуразрушенном в 20-е годы прошлого столетия и невосстановленном до сих пор храме, - рассказал односельчанин и друг священника Андрей, - Только благодаря ему я стал помогать восстанавливать храм. Вижу, что он болеет за остров и селян. Их духовную жизнь, противостоит беспробудному пьянству, отсутствию работы и апатии у местного населения, остающегося на островах»


«Люди отвечают ему взаимностью, любят отца Николая за простоту, открытость и готовность к помощи в любое время. За несколько лет он написал несколько книг про историю храма и острова, есть собственные художественные произведения, основанные частично на автобиографическом опыте», - отметил собеседник агентства.

(на фото: отец Николай Ткачук)

31 январь 09:58 | : Культура

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