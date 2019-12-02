Представитель РПЦ: Смотреть «Грех» - не грех

Продолжаем публикацию отрывков из интервью председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды на деловом завтраке в «Российской газете» (первый отрывок здесь):
— Алексей Венедиктов на «Эхе Москвы» рассказал историю, как один деятель Католической Церкви во Франции удивлялся и просил объяснить ему, почему люди в России гордятся своей историей и великой страной: «А вы знаете, что гордыня — это грех? Причем смертный».
— Слово «гордость» у нас очень сильно поменяло свое значение. Еще в XIX веке его антонимом было смирение. Говорили — этот гордый, а тот смиренный. И смирение было однозначно положительным качеством, а гордость однозначно отрицательным. Слово смирение, кстати, до революции писалось через «ять» и являлось однокоренным слову «мера». Смиренный — это тот, кто знает свою меру. А гордый — это человек, не знающий своей меры. Как говорят: много о себе думает.
Сейчас главная оппозиция поменявшей свое значение «гордости» — позор. Позор рождает стыд. Позор — точно не положительная категория. Значит, и гордость не то чтобы отрицательная. Гордость — это сегодня уже и хорошо, и плохо.
А что касается страны, то, мне кажется, когда мы говорим, что гордимся ею, мы по большому счету имеем в виду, что любим ее.
— Вам понравился «Грех» Кончаловского?
— Очень понравился. Очень забавно было слышать некоторые претензии к фильму: мол, не показан гений, не показан процесс творчества… Странно упрекать режиссера в том, чего он и не собирался делать: Андрей Сергеевич не раз говорил, что не снимал байопик про известного художника. Фильм намного глубже: он про Творца и творца, про творца и творение… Про то, «из какого сора» порой растут шедевры… Для меня центральным в ленте является момент, когда Микеланджело говорит: я всю жизнь шел к Богу, а пришел только к человеку; моими шедеврами восхищаются, но на них нельзя молиться. На мой взгляд, в этом смысловой центр фильма. И еще мне кажется, не все из того, что режиссер понял, работая над картиной, он захотел нам сказать. Кончаловский не тот режиссер, который додумывает за тебя. Самому надо думать. Думал сначала сказать, что хотелось бы, чтобы таких фильмов было больше, но понял, что много их не будет. Хорошо, что они вообще есть. Спасибо режиссеру и всей группе.