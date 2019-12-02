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Владимир Легойда: «Нет проблемы «поп на «Мерседесе» в масштабах всей православной церкви»

Отрывок интервью главы Синодального отдела патриархии по взаимодействиям с общество и СМИ «Российской газете»:

«РГ»: В церкви можно встретить и "упакованных" священников на очень дорогих машинах, и почти нищих многодетных батюшек. Разве Церковь при строгой иерархии не может как-то ликвидировать этот разрыв? Если кому-то подарили "Мерседес", разве нельзя отдать его в детдом...

Владимир Легойда: Конечно, можно. Но если мы говорим не о воображаемых грехах, а о реальности, то "Мерседесы" в церкви можно сосчитать по пальцам.

Есть другие дорогие марки…

Владимир Легойда: Архимандрит Симеон, ректор Курской семинарии, сказал мне недавно полушутя: мы тут с отцами посидели и решили, что "Мерседес", "Ауди" и БМВ - это, говоря молодежным сленгом, "зашквар", а остальные - можно. Но - у большинства из 40 тысяч наших священнослужителей нет вообще никакого личного транспорта. И нет проблемы попов на "Мерседесах" - в масштабах церкви.

Но и при этом священноначалие не раз обращалось к священникам на епархиальных собраниях: отцы, надо следить за тем, на чем вы ездите. Священник живет в стеклянном доме. Как публичная фигура он всегда на виду. И Патриарх говорил не раз, что уровень жизни священника должен соответствовать уровню жизни среднего прихожанина в храме. Потому что священник питается от храма, от алтаря. Других источников к существованию у него нет.

Священник должен еще в семинарии научиться понимать и на каких машинах ездить, и как с людьми разговаривать.

А директивно на это повлиять нельзя?

Владимир Легойда: Церковь так устроена, что здесь не все зависит от приказа. Начальство скорее задает тон. На Рождество, Пасху - Патриарх обязательно едет в какой-нибудь детский дом или больницу. Вот в этом году мы были в детской городской клинической больнице святого Владимира в Москве. И не надо никаких директив, архиереи начинают делать то же.

Да, есть приходы более состоятельные, а есть бедные. У Святейшего Патриарха, когда он был назначен митрополитом в Смоленск, была самая бедная епархия. И он рассказывал, как помогал тем приходам, которым было тяжелее всего… Нормальный архиерей все это знает и старается помогать тем, кому тяжело.  

17 январь 10:47 | : Будни / Верую

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