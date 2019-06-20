Архангельск, футбол и "Аквилон Инвест"

В субботу, 7 сентября, на спортивной площадке 35-й школы на ул. Федора Абрамова, 14 состоится турнир среди школьных команд Ломоносовского округа и Майской Горки.
Ребята из 9-й, 31-й, 35-й и 36-й школ и Архангельской школы Соловецких юнг сойдутся в круговом турнире по мини-футболу. Для того, чтобы создать условия юным футболистам в этом году при поддержке благотворительного фонда «Аквилон Инвест» выполнен ремонт футбольной площадки: сейчас идет замена ограждения поля, установлены новые ворота, на них будет натянута новая футбольная сетка.
- Мы надеемся, что эти соревнования станут еще одной ежегодной доброй традицией, как и хоккейные баталии, которые уже второй год проводятся в Майской Горке на отремонтированном по инициативе нашего фонда ледовом катке во дворе дома №9 на ул. Галушина. Соревнования по хоккею и футболу собирают множество школьных и дворовых команд, а так же поклонников любимых горожанами видов спорта, - говорит руководитель благотворительного фонда «Аквилон Инвест» Сергей Чанчиков.
По предварительным данным в каждой из школ-участниц набирается по две команды: вратарь, четыре полевых игрока и три запасных. Возраст игроков в командах должен быть сопоставимый, чтобы, к примеру, не получилось, что одни одиннадцатиклассники играют против одних девятиклассников. Жеребьевку проведет судейский штаб центра «Архангел», который любезно откликнулся на инициативу проведения соревнований и активно содействует грамотному проведению турнира.
- Мы поставили цель – пропагандировать спорт и здоровый образ жизни. Наших детей нужно оторвать немножко от гаджетов. Чтобы воздухом подышали, пообщались, безусловно, важен и сам соревновательный процесс и участие в командной игре. Поэтому нам хочется, чтобы не пустовали не только все спортивные площадки, которые были сделаны по федеральной программе «Комфортная городская среда», но были приведены в порядок и задействованы существующие стадионы и поля у школ. И на них проводились такие соревнования для детей, - отметил депутат областного Собрания Александр Фролов.
Игры стартуют в 10.00, каждый матч длится 15 минут. Турнир будет проходить весь день. Поэтому организаторы предусмотрели для игроков легкие прохладительные напитки и уже традиционную свежую выпечку. Для зрителей будет работать музыкальная анимационная команда Ольги Кубряковой, хорошо знакомая жителям Ломоносовского округа и Майской Горки по празднованию Масленицы и хоккейным турнирам среди школьных и дворовых команд. В конце соревнований победителей ждет награждение с дипломами и призами.