На кинофестиваль ARCTIC OPEN пришло более 2000 заявок из 110 стран

В среду, 10 октября, завершился приём заявок на второй международный кинофестиваль стран Арктики Arctic open. Основная часть заявок фестиваля – это короткометражные фильмы (1901 работа). Документальных фильмов в два раза больше чем игровых полнометражных: 394 против 185.
На рассмотрение отборочного жюри попали 2434 работы из 110 стран. Это почти в 10 раз больше, чем в прошлом году. Лидерами по числу заявок стали индийские фильммейкеры. Они отправили 337 заявок. Киноиндустрия Индии ежегодно выпускает до1600 картин на 20-ти местных языках, определяющих не только региональный колорит, но и тематику киноработ. Тема социальной справедливости в индийских фильмах является доминирующей.
На втором месте по количеству заявок отечественные кинематографисты – 282 работы. На третьем Иран со 177 заявками.
Предпочтение отдавалось фильмам кинематографистов Арктических стран. В Арктической восьмерке на первом месте Россия, затем с большим отрывом от остальных Соединенные штаты Америки – 177 заявок. На третьем месте Канада – 38 фильмов. Швеция - 16 киноработ, 10 лент из Норвегии, по 8 из Дании, Исландии и Финляндии.
По мнению жюри кинофестиваля, кинокартины России и США сложно объединить по тематике. Российский кинематограф сейчас обращен к темам возрождений территорий, храмов, вопросам социальной жизни людей, большое количество картин посвящены осмыслению исторических событий, от освоения северных территорий до вопросов восстановления памяти о трагических событиях советского времени. Картины из США, впрочем как и из Канады, Швеции, Норвегии, Финляндии по большей части поднимают вопросы вынужденных эмигрантов, их адаптации в новой культурной и социальной среде. Тем не менее, все работы объединяет тема Арктики, ее изучение, сохранение и защита.
— Ещё одна тема, которую поднимают режиссеры всех стран в своих работах - это тема одиночества человека в индустриальном, техногенном мире. Нам всем не хватает человеческого общения, участия, тепла, и авторы картин показывают нам востребованность человека в любви, отражают эту проблему в своих работах, - рассказала программный директор фестиваля Анжелика Долинина.
Отборщики Arctic open приступили к формированию шорт-листа, в который войдет около 50 лучших фильмов Арктической восьмерки.
— Отборочное жюри провело большую работу, но теперь перед нами стоит ещё более сложная задача — отобрать из сотни прекрасных картин те, что лучше всего покажут нашему зрителю современный кинематограф арктических стран, — рассказала Анжелика Долинина.
Формировать шорт-лист фестиваля программный директор будет вместе с Алексеем Медведевым - отборщиком международной программы кинофестиваля, куратором конкурсной и внеконкурсной программ ARCTIC OPEN, кинокритиком, программным директором Международного кинофестиваля «Послание к человеку». Шорт-лист конкурных фильмов фестиваля будет опубликован на сайте Arctic open 25 октября 2018 года.