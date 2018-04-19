Северодвинск взял курс "на Берлин"

Председатель архангельского отделения Российского военно-исторического общества Сергей Ковалев поблагодарил главу Северодвинска Игоря Скубенко за поддержку в организации фотовыставки «На Берлин!».

В письме на имя главы города говорится:

«Выражаю Вам искреннюю благодарность за системную и достойную работу с детьми и молодёжью по изучению военно-исторического прошлого нашего Отечества.

Надеюсь, что фотовыставка военного корреспондента Тимофея Мельника «На Берлин!», которая открыта благодаря Вашей поддержке, станет новой возможностью для северодвинцев в познании трагических и героических страниц Великой Отечественной войны.

В июле Северодвинск вновь станет организатором фестиваля «Северодвинский десант. Манёвры», победителя смотра-конкурса на лучший военно-исторический фестиваль военно-патриотической направленности Российского военно-исторического общества. Верю, что событие станет поистине значимым и запоминающимся не только для северодвинцев, но и для жителей других регионов России».

Напомним, что фотовыставку военного корреспондента Тимофея Мельника «На Берлин!», которая работает в холле третьего этажа ЦКиОМ, уже посетили сотни горожан и гостей города. Те, кто ещё не успел познакомиться с творчеством известного фотографа, могут сделать это по 23 июля включительно. Вход на выставку - свободный.

(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)