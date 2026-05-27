Директор котласской школы заплатит штраф за бюрократические неточности

Котласская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции.

Установлено, что одной из образовательных организаций Котласского муниципального округа заключены трудовые договоры с двумя работниками, ранее замещавшими должности муниципальной службы в администрации городского округа «Котлас» и Шипицынского территориального отдела администрации Котласского муниципального округа.

В нарушение действующего законодательства директор образовательной организации о заключении трудовых договоров прежних работодателей не уведомил.

В этой связи в отношении руководителя образовательной организации межрайонным прокурором по каждому факту возбуждены дела об административном правонарушении по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего муниципального служащего).

Постановлениями суда должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в общем размере 40 тыс. рублей.

(фото с https://ru.pngtree.com)