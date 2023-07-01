В Котласе разгорелся мелкий музейный скандал с коррупционным запашком

В ходе проведенной Котласской межрайонной прокуратурой проверки установлено, что директор одного из муниципальных учреждений культуры в ноябре 2021 года привлек к трудовой деятельности бывшего муниципального служащего администрации городского округа «Котлас». При этом уведомление о заключении трудового договора с бывшим служащим в администрацию городского округа работодателем в установленный законом срок не направлено.

В этой связи межрайонным прокурором в отношении работодателя возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности муниципального служащего, замещавшего должность, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами).

Постановлением мирового судьи судебного участка № 3 Котласского судебного района руководителю учреждения назначено наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей.

Судебное постановление в законную силу не вступило.