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В Котласе разгорелся мелкий музейный скандал с коррупционным запашком

В ходе проведенной Котласской межрайонной прокуратурой проверки установлено, что директор одного из муниципальных учреждений культуры в ноябре 2021 года привлек к трудовой деятельности бывшего муниципального служащего администрации городского округа «Котлас». При этом уведомление о заключении трудового договора с бывшим служащим в администрацию городского округа работодателем в установленный законом срок не направлено.

          В этой связи межрайонным прокурором в отношении работодателя возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности муниципального служащего, замещавшего должность, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами).

          Постановлением мирового судьи судебного участка № 3 Котласского судебного района руководителю учреждения назначено наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей.

          Судебное постановление в законную силу не вступило.  

21 сентябрь 16:46 | : Культура / Скандалы

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