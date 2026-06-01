Отчисленного студента восстановили в САФУ и разрешили сдать "хвосты"

Прокуратурой города Архангельска проведена проверка исполнения законодательства в сфере образования.

Установлено, что в ФГАОУ ВО «САФУ имени М.В. Ломоносова» обучающийся второго курса отчислен из университета за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы

и выполнению учебного плана. При этом приказ об отчислении обучающегося вынесен во время нахождения его в академическом отпуске,

что не соответствует требованиям федерального законодательства

об образовании, нарушает академические права студента.

По данному факту прокуратурой города руководителю образовательного учреждения внесено представление. По результатам рассмотрения меры прокурорского реагирования незаконный приказ об отчислении обучающегося в период академического отпуска отменен, студент восстановлен на обучение в университете и ему предоставлена возможность ликвидировать академическую задолженность с составлением соответствующего плана.