В коррекционной школе Северодвинска халатно относились к этиловому спирту

Прокуратурой г. Северодвинска проведена проверка соблюдения законодательства о здравоохранении в ГБОУ АО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 15».

По ее результатам установлены факты ненадлежащего хранения и учета этилового спирта (этанола), а также отсутствие необходимых медицинских изделий в помещении медицинского блока.

В целях устранения нарушений прокуратурой города руководителю образовательного учреждения внесено представление.

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования произведено оснащение кабинета необходимым медицинским оборудованием, а также установлен сейф для хранения медикаментов.