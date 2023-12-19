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В коррекционной школе Северодвинска халатно относились к этиловому спирту

Прокуратурой г. Северодвинска проведена проверка соблюдения законодательства о здравоохранении в ГБОУ АО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 15». 

По ее результатам установлены факты ненадлежащего хранения и учета этилового спирта (этанола), а также отсутствие необходимых медицинских изделий в помещении медицинского блока.

В целях устранения нарушений прокуратурой города руководителю образовательного учреждения внесено представление. 

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования произведено оснащение кабинета необходимым медицинским оборудованием, а также установлен сейф для хранения медикаментов. 

22 январь 11:04 | : Скандалы

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