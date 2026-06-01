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В Плесецком округе раздавали долги

Прокуратура Плесецкого района Архангельской области провела проверку исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных нужд.

Установлено, что с января по март 2026 года с пятью хозяйствующими субъектами заключены контракты на выполнение работ и оказание услуг по поставке лекарственных препаратов и медицинских изделий, тепловой и электрической энергии.

Подрядчики выполнили условия контрактов, однако у заказчика образовалась задолженность на общую сумму более 2 млн рублей.

В результате принятых мер задолженность перед хозяйствующими субъектами полностью погашена.

13 июль 08:58 | : Скандалы

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