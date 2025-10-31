Архангельская клиническая психбольница увязла в долгах

Приморская межрайонная прокуратура Архангельской области провела проверку исполнения законодательства о защите прав субъектов предпринимательства.

Установлено, что у ГБУЗ Архангельской области «Архангельская клиническая психиатрическая больница» с 82 хозяйствующими субъектами заключены контракты на поставку товаров и оказание услуг.

Вопреки требованиям закона оплата предпринимателям по исполненным контрактам не произведена, вследствие чего образовалась задолженность в размере более 28 млн рублей.

В целях устранения нарушений прав субъектов предпринимательской деятельности прокуратура внесла заказчику представление, которое удовлетворено, задолженность погашена в полном объеме.