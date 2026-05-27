Директор архангельской фирмы купил у СРО пролонгацию членства в организации

Прокуратура г. Архангельска провела проверку соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции.

Установлено, что генеральный директор ООО «Техно - Безопасность» в период с 01.12.2022 по 15.12.2024 незаконно передал в интересах юридического лица руководителям региональной саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей» денежные средства в размере 121 тыс. рублей за пролонгацию членства в организации в отсутствие необходимых для этого квалифицированных специалистов в области строительства.

В отношении общества прокуратурой г. Архангельска возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ.

Постановлением мирового судьи судебного участка № 2 Октябрьского судебного района г. Архангельска юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей, с конфискацией денежных средств в сумме 121 тыс. рублей.

Октябрьским районным судом г. Архангельска указанное постановление оставлено без изменения.