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Две жительницы Коряжмы через интернет пытались повлиять на присяжных

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению двух жительниц Архангельской области в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 294 УК РФ (вмешательство в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия).

По версии следствия, в 2025 году в Коряжемском городском суде с участием коллегии присяжных заседателей рассматривалось уголовное дело по обвинению двух местных жителей в совершении особо тяжких преступлений. Обвиняемые, желая помочь подсудимым избежать ответственности, в ходе личных встреч, звонков и переписки в мессенджерах убеждали одного из присяжных в невиновности подсудимых, ставили под сомнение собранные следствием доказательства и просили повлиять на мнение других присяжных заседателей, настаивая на оправдании фигурантов уголовного дела.

Несмотря на оказанное воздействие, коллегия присяжных заседателей признала подсудимых виновными. Они понесли заслуженное наказание.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных прокуратурой Архангельской области и НАО.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

01 июль 10:00 | : Скандалы

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