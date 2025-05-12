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Жителя Архангельской области накажут за ложные показания

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 40-летнего жителя Вельского района в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 307 УК РФ (заведомо ложные показания свидетеля в суде и в ходе досудебного производства).

Следствием установлено, что обвиняемый, будучи допрошенным в качестве свидетеля по делу как на стадии предварительного следствия, так и в судебном заседании, дал заведомо ложные показания, желая помочь двум знакомым избежать уголовной ответственности за причинение умышленного вреда здоровью средней тяжести. Будучи предупрежденным об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, он подтвердил их версию о получении потерпевшим травм вследствие неосторожного падения с охотничьего лабаза. Вместе с тем в ходе следствия и в суде установлено, что потерпевший получил травмы в результате умышленных противоправных действий двух лиц, применивших к нему физическую силу.  

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

18 июнь 10:58 | : Происшествия

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