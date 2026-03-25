Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Две дамы из Коряжмы пытались обмануть суд присяжных

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении двух жительниц Архангельской области, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 294 УК РФ (вмешательство в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия).

По версии следствия, в 2025 году в Коряжемском городском суде с участием коллегии присяжных заседателей рассматривалось уголовное дело по обвинению двух местных жителей в совершении особо тяжких преступлений. Подозреваемые, желая помочь подсудимым избежать ответственности, в ходе личных встреч, звонков и переписки в мессенджерах убеждали одного из присяжных в невиновности подсудимых, ставили под сомнение собранные следствием доказательства и просили повлиять на мнение других присяжных заседателей, настаивая на оправдании фигурантов уголовного дела.

Несмотря на оказанное воздействие, коллегия присяжных заседателей признала подсудимых виновными. Они понесли заслуженное наказание.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы. 

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных прокуратурой Архангельской области и НАО.

Дело принято к производству Коряжемским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления СКР. 

(картинка с https://adm-osa.ru/news/354917

28 апрель 08:58 | : Происшествия

Главные новости


Между прошлым и будущим. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Шива. Быль

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2026 (368)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)



Деньги


все материалы
«    Апрель 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20