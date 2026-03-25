Две дамы из Коряжмы пытались обмануть суд присяжных

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении двух жительниц Архангельской области, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 294 УК РФ (вмешательство в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия).

По версии следствия, в 2025 году в Коряжемском городском суде с участием коллегии присяжных заседателей рассматривалось уголовное дело по обвинению двух местных жителей в совершении особо тяжких преступлений. Подозреваемые, желая помочь подсудимым избежать ответственности, в ходе личных встреч, звонков и переписки в мессенджерах убеждали одного из присяжных в невиновности подсудимых, ставили под сомнение собранные следствием доказательства и просили повлиять на мнение других присяжных заседателей, настаивая на оправдании фигурантов уголовного дела.

Несмотря на оказанное воздействие, коллегия присяжных заседателей признала подсудимых виновными. Они понесли заслуженное наказание.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных прокуратурой Архангельской области и НАО.

Дело принято к производству Коряжемским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления СКР.

